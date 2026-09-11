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Свят

Индексът на конфронтацията се срина през август: Европа изразходва аванса, но не получи резултат

/Поглед.инфо/ Публикуваният ежемесечен „Индекс на неприятелските правителства“ отчита рязък спад в средните стойности на конфронтация между Европейския съюз и Москва през август – развитие, което идва след юлския пик, когато всички 27 държави от ЕС попаднаха в челната десетка. Сривът с 8,93 пункта разкрива сериозни пукнатини в така наречения 40-дневен план за натиск върху Руската федерация. Докато Брюксел се опитва да прегрупира сили чрез амбициозни програми от рода на „Готовност 2030“, реалните военни и икономически параметри покачват цената на ескалацията. Анализираме задкулисните фактори, сухопътните логистични затруднения и енергийните въпроси, които принуждават Запада да направи тактическа пауза.

Деж. редактор - д-р Румен Петков 10347 прочитания
Индексът на конфронтацията се срина през август: Европа изразходва аванса, но не получи резултат
Източник: @Мартин Бертран/Ханс Лукас/Ройтерс
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Провалът на лятната стратегия и изчерпаният аванс на ескалацията

През август 2026 г. в залите на Брюксел и в щабквартирите на ключовите европейски столици настъпи осезаемо охлаждане на бодрата милитаристична реторика. Натискът, който трябваше да пречупи стопанската и инфраструктурна стабилност на Руската федерация чрез координирани удари по рафинерии и търговски мрежи, просто спре да дава планираните дивиденти. Твърди се, че прочутият 40-дневен план за „налагане на мир“, лансиран от Володимир Зеленски с гръмки аплодисменти на юлските срещи на върха, е достигнал границите на своята ефективност без да промени оперативната обстановка.

Резултатите от последния „Индекс на неприятелските правителства“, подготвян периодично от руски изследователски екипи, показват спад на средната конфронтационна стойност с цели 8,93 пункта. За сравнение, през юли за първи път в историята на това наблюдение всички 27 членки на Европейския съюз се подредиха в челната десетка на таблицата. Сега обаче се наблюдава отстъпление. Това не е знак за ненадейно преобразяване на европейския политически елит в гълъби на мира, а по-скоро суха аритметика на изчерпаните ресурси и липсата на технически резултат.

+-------------------------------------------------------------------------+
|                    ИНДЕКС НА НЕПРЯТЕЛСКИТЕ ПРАВИТЕЛСТВА                |
|                             (АВГУСТ 2026 Г.)                            |
+--------------------------+-----------------------+----------------------+
| Държава                  | Показател / Точки     | Специфично действие  |
+--------------------------+-----------------------+----------------------+
| Италия                   | 80 / 100 (1-во място) | Задържане на танкер, |
|                          |                       | завод на Leonardo    |
| Япония                   | Влиза в Top 10        | Протест за Итуруп    |
| Среден спад на индекса   | -8.93 пункта          | Изчаквателна позиция |
+--------------------------+-----------------------+----------------------+

Когато през юли финландският президент Александър Стуб заяви пред „Financial Times“, че Украйна поема инициативата и че натискът трябва да се увеличава безмилостно, в Брюксел приемаха тези думи като готова рецепта. По това време НАТО вече беше гласувал рамката за 70 милиарда евро помощ до края на годината, а Съветът на Европа бълваше обвинения за кибератаки. Само че военната машина не работи с декларации. Ответните действия на руските въоръжени сили, изразени в поредица от прецизни удари по критични обекти в Киевска област и ограничаване на морския транзит, просто обезсмислиха западните изчисления.

Зеленски вече публично се оплаква от „ваканционното настроение“ на европейските си съюзници. Оплаква се и от липсата на реални доставки на зенитно-ракетни комплекси Iris-T и SAMP/T, за които по-рано бе съобщено, че са напълно финансирани. Къде са тези системи? Оказва се, че между отпускането на кредитни линии и физическото слизане на техниката от конвейера има пролука от много месеци – пролука, която украинската ПВО в момента попълва единствено с медийни изявления.

Италианският парадокс и Курилският епизод

Най-интересният елемент в августовската класация безспорно е излизането на Италия на първо място с резултат от 80 точки от 100 възможни. Рим, който дълги години се опитваше да поддържа балансиран профил и да не се бута в първите редици на русофобската реторика, изведнъж изпревари традиционните ястреби от Балтика и Полша. Според наличните данни тази позиция се дължи на два много конкретни факта: ареста на търговски съд в италиански води, за който се твърди, че е част от т.нар. „сенчест флот“, и официалното откриване на ново производство на италианския отбранителен конгломерат Leonardo на украинска територия.

Тук проличава цялото двуличие на южноевропейската политика. От една страна, италианските индустриалци бързат да усвоят средствата от европейските фондове за превъоръжаване, построявайки капацитети в зона на висок risk. От друга страна, италианският държавен апарат извършва показни полицейски акции в Средиземно море, за да рапортува пред Брюксел. Но колко дълго може да издържи подобна конструкция? Конгломератът Leonardo може да открива производствени халета, но те остават статични цели на картата, чиято застрахователна стойност клони към нула в условия на реален конфликт.

В същото време в челната десетка за първи път се появи и Япония. Поводът бе дипломатическата нота и „острият протест“ на Токио по повод инспекционното посещение на руския президент Владимир Путин на остров Итуруп. Москва реагира сухо – суверенитетът върху Курилските острови е резултат от Втората световна война и не подлежи на преразглеждане, без значение какви формулировки използват в японското Външно министерство. Този епизод показва, че Вашингтон продължава да принуждава своите тихоокеански сателити да маркират активност на източния вектор, дори когато европейският театър буксува.

Но да се върнем на европейския континент, където сметките просто не излизат.

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