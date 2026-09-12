Проф. Румен Гечев: Европа влиза в тежка зима – икономическата сметка вече е огромна

/Поглед.инфо/ Във втората част на разговора ми с Яков Кедми поставяме въпроса, който все по-открито звучи на Запад: защо отново се говори за разчленяване на Русия и какво би последвало от подобна политика? Кедми коментира очакванията за Русия след Путин, стратегическата криза на европейските елити, бъдещето на Украйна и думите на Сергей Лавров. Разговорът стига и до новото напрежение около Саудитска Арабия, Йемен и хусите, както и до мащабното строителство на защитни съоръжения в Турция. Владимир Трифонов разговаря с Яков Кедми за Поглед.инфо.

12.09.2026 18:00