Какво всъщност се случва, когато сънуваме починалите

/Поглед.инфо/ Човешкото съзнание има систематичния навик да търси метафизични контексти там, където функционират единствено биохимични процеси и нервни импулси. Когато близък човек спре да диша, логистиката на живота се пречупва, а архивите на паметта претърпяват тежка пренастройка. Нощните проекции, в които мъртвите се завръщат, не са нищо повече от ожесточена съпротива на подсъзнанието срещу необратимостта на физическата реалност. Разглеждането на тези феномени през призмата на езотериката е просто интелектуална мъгла, покриваща елементарния неврологичен дефицит.

Електрически импулси в празния апартамент на паметта

Когато централната нервна система регистрира загубата на ключова фигура от най-близката си социална структура, настъпва системен срив в прогнозната матрица на мозъка. С десетилетия невроните са изграждали стабилни пътища, очакващи конкретен тон на гласа, специфична походка или чисто физическо присъствие в дадена точка от пространството. Смъртта прекратява подаването на тези външни дразнители за броени секунди. Организмът обаче не изтрива натрупаните данни с бързината на дигитален носител. В продължение на месеци, а понякога и години, невронните мрежи продължават да произвеждат очаквания, които се сблъскват с пълната липса на входящ сигнал.

По време на бързото движение на очите (REM фазата), когато лимбичната система функционира без коректива на префронталния кортекс, мозъкът се опитва да запълни тази синаптична празнота. Той генерира образи от складираните архивни кадри, за да компенсира резкия спад в химическите нива на окситоцин и допамин, предизвикан от социалната изолация след смъртта. Това не са пратеници от паралелни измерения, а най-обикновен опит на застрашения от стрес организъм да си самоприложи седатив.

Забележително е как субективният субект интерпретира мълчанието на починалите в тези сънища. Образът насън мълчи или се усмихва двусмислено просто защото аналитичният център на сънуващия знае за факта на смъртта, докато емоционалният хипокампус се опитва да пресъздаде физическата форма. Този вътрешен конфликт произвежда специфичното усещане за дезориентация, което по-късно некритичният ум облича в мистични одежди.