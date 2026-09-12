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Защо премахването на мъртвата дървесина унищожава горските почви

/Поглед.инфо/ От десетилетия горското стопанство третира мъртвите стволове като отпадък или пожарна опасност. Данните от теренните изследвания и почвените анализи обаче разкриват коренно различна реалност. Премахването на падналата дървесина лишава горските масиви от техния основен въглероден резервоар и критична биоинфраструктура. Бавното разлагане на твърдата лигнинова структура е прецизен физикохимичен процес, който поддържа минералния баланс и влажността на почвата в продължение на векове. Горските масиви без мъртва биомаса постепенно губят регенеративния си капацитет, превръщайки се в нестабилни монокултури.

Деж. редактор - Александра Докова 6670 прочитания
Защо премахването на мъртвата дървесина унищожава горските почви
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Илюзията за чистата гора и индустриалният натиск

Всеки, който е прекарал достатъчно време в архивните фондове на горските стопанства или е газвал из остатъците от некомерсиални тайга участъци, знае колко дълбоко е закоренен чиновническият рефлекс за „почистване“. В лесовъдската документация от миналия век падналото дърво трайно се води за загуба на кубатура или фитосанитарен риск. На хартия това звучи логично – премахваш сухата маса, намаляваш риска от корояди, освобождаваш място за нови насаждания. Само че на терен физиката и биохимията сблъскват тази административна логика с реалността.

Когато едно вековно дърво рухне, то не престава да функционира като сложна система, а просто сменя агрегатното си състояние и посоката на енергийния поток. В твърдата дървесина са капсулирани колосални количества въглерод, азот и фосфор, събирани в продължение на столетия. Бързото извличане на този материал от гората с цел дърводобив или поддръжка пробива сериозна дупка в хранителния цикъл на съответния парцел. По същество това е чист излаг за почвата, чиито последствия не личат на втората година, но на четиридесетата стават катастрофални.

Физикохимия на гниенето и въглеродният резервоар

Процесът на разграждане на лигнина и целулозата не е просто банално изгниване, а бавна химическа реакция, контролирана от специфични ензими на сапроксилни гъби и бръмбари. В европейските и азиатските бореални гори са документирани над хиляда вида безгръбначни, чието съществуване е пряко обвързано с наличието на сухостои и повалчета с диаметър над четиридесет сантиметра. По данни от инвентаризацията на Червената книга на Руската федерация, ключови ендемични видове бръмбари-сечкови и редки плевели губят естествената си среда именно поради санитарните сечби, които превръщат горите в паркови пространствa.

Нека погледнем физиката на процеса. Падналият ствол действа като биологична гъба с огромна влагоемкост. Задържането на дъждовна вода вътре в структурата на дървесината създава изолационен слой, който предпазва почвения хоризонт от екстремни температурни амплитуди. При суша тези стволове отдават влага бавно, поддържайки микроклимат, без който младите фиданки просто нямат шанс да достигнат зрялост. В разпадащите се млади стволове се образува така нареченото „легло за покълване“ – естествено защитена среда с висока съдържателност на хумусни киселини, където семената на иглолистните видове намират оптимални условия за коренообразуване.

Освен това, въпросът с въглерода далеч не се изчерпва с живата биомаса. При изгаряне или бързо промишлено преработване на сухостоя, целият въглероден отпечатък се освобождава рязко в атмосферата. Когато обаче стволът е оставен да се разлага на терен, въглеродът се фиксира трайно в почвата под формата на стабилни органични съединения. Обикновено този процес отнема между няколко десетилетия и два века в зависимост от геграфската ширина, надморската височина и средногодишните валежи.

Ето тук изплуват сериозните пробойни в съвременните модели за управление на въглеродните кредити. Повечето корпоративни методики отчетливо пренебрегват мъртвата дървесина като актив, приемайки я за неутрален или дори отрицателен фактор. В същото време независими почвени изследвания показват, че премахването на падналата маса води до ускорена ерозия и измиване на азотните съединения от горския хумус.

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