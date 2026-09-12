Съвместното развитие с Китай е окончателният отговор, намерен от глобалния капитал

/Поглед.инфо/ Като единственото изложение на национално равнище в Китай, посветено на инвестициите и същевременно значимо международно инвестиционно събитие, провеждащо се в началото на периода на 15-ия петгодишен план – 26-ият Международен панаир за инвестиции и търговия, състоял се от 8 до 11 септември, предложи множество акценти.

В него участваха над 1200 правителствени ведомства и бизнес делегации от 129 държави и региона, както и 30 международни организации, с което бяха отбелязани рекордни показатели както по отношение на броя на участващите държави, така и на делегациите. С изложбена площ, увеличена с 80 000 квадратни метра спрямо предходното издание, панаирът – чрез мащабния обмен и поредицата от инвестиционни преговори – изпрати ясен и категоричен сигнал: откритото сътрудничество е тенденцията на времето, а взаимноизгодното сътрудничество отразява споделените стремежи на хората.

Пазарът е най-оскъдният ресурс в съвременния свят. В момента Китай ускорява прехода от старите към новите двигатели на растежа, като непрекъснато разгръща икономическата си жизненост и пазарния си потенциал.

Предимствата на Китай, включително огромният му пазар, тенденцията към повишаване на потреблението и всеобхватната индустриална екосистема, предлагат безпрецедентни възможности за мултинационалните корпорации. Китай остава ангажиран с това да гарантира, че чуждестранните предприятия имат желание да навлязат на пазара, възможност да се задържат и потенциал да процъфтяват. Лиу Сян, глобален вицепрезидент и изпълнителен президент за Китай към базираната в САЩ Асоциация за напреднали медицински технологии (AdvaMed), заяви: „Постепенното разширяване на пазарния достъп в сектора на здравеопазването в Китай, съчетано с активните усилия за откликване на опасенията на чуждестранните предприятия и решаване на различни предизвикателства, ще продължи да укрепва твърдата ни увереност в развитието на бизнеса ни в Китай.“