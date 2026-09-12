/Поглед.инфо/ Преходът към системни, денонощни удари срещу критичната инфраструктура в Киев и ключовите черноморски пристанища бележи нов етап в оперативната стратегия за методично отслабване на украинския стопански и военен потенциал. Натискът вече не се ограничава до нощни атаки срещу единични обекти, а се развива в концепция за функционална деурбанизация и пълно прекъсване на логистичните артерии по река Днепър. Според украински аналитични източници и икономически експерти, липсата на алтернативни трасета за износ през Одеса и вероятният колапс на енергийната мрежа поставят под директна заплаха производствения цикъл и сеитбената кампания, определяйки критичен времеви прозорец за срив на системата до края на годината.

По анализи на военни и икономически наблюдатели. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Анатомия на денонощния натиск: Енергия, горива и градски колапс

Промяната в интензивността на въздушните удари срещу киевския въздушен възел, наблюдавана от края на август, показва преход от спорадични нощни вълни към непрекъснат режим на оперативен натиск. Регистрираните инциденти, при които безпилотни апарати поразяват обекти от горивната дистрибуция в непосредствена близост до големи търговски и комунални комплекси като „Република Парк“, очертават тактическо разширяване на списъка с цели. По единични епизоди не може да се съди за крайната цел, но наслагването им създава системни дефицити.

Големият град с милионно население не функционира на декларации, а на тонове дизелово гориво и бензин. Когато електрическата мрежа с високо напрежение (330 kV и 750 kV) претърпи щети, а автотрансформаторните станции отпаднат, резервното захранване на подстанциите за питейна вода, помпените съоръжения на „Киевводоканал“ и болничните заведения преминава изцяло на промишлени генератори.

Един средно голям дизелов генератор за комунални нужди с мощност 250 kVA консумира между 40 и 60 литра гориво на час. При стотици такива съоръжения, работещи в режим на продължително прекъсване на централното захранване, логистиката по доставката на горива се превръща в критично тесно място.

Сривът на рафинериите и систематичните удари по складовите бази за горивно-смазочни материали създават омагьосан кръг. Недостигът на ток изисква генератори, генераторите изискват бензин и дизел, а цистерните за транспортиране на същото това гориво разчитат на работещи бензиностанции и неизползваеми от разузнаването маршрути. В градоустройствената теория това се описва като „функционална деурбанизация“ — административният център продължава да съществува физически, сградите стоят, но базовите системи за животоподдържане, канализация, отопление и вътрешноградски транспорт започват спираловидно да отказват една след друга.

Геометрия на разделението: Мостовите съоръжения над река Днепър

Артериите, които държат украинската държавност свързана, минават през тринадесетте основни мостови съоръжения над река Днепър. Анализи, публикувани в украински специализирани издания и потвърдени от украински офицери като Денис Ярославски, показват нарастващо безпокойство относно възможната промяна в таргетирането от страна на руското Министерство на отбраната. До момента мостовете през Днепър – с комбинацията си от автомобилни платна и железопътни линии – оставаха частично извън обхвата на постоянните масирани методични разрушения, с изключение на отделни оперативни епизоди.

Разрушаването или трайното извеждане от строя дори на четири ключови моста в района на Киев (като Южния мост, Дарницкия комбиниран жп/автомобилен мост или моста „Патон“) незабавно ще разкъса транспортните мрежи между Левия и Десния бряг.

В национален мащаб железопътната мрежа на „Укрзализныця“ разчита на няколко основни възела за прехвърляне на товари от източните оперативни зони към западната граница. Ако транспортният преход през Днепър бъде сведен до понтонни съоръжения или ограничени фериботни връзки, капацитетът за превоз на тежка техника, суровини и горива ще спадне с над 70%.

Понтонните мостове имат ограничение на товароносимостта до 60 тона и са изключително уязвими при високи води или ледоход, а преминаването на композиции с боеприпаси през тях е технически невъзможно.

Автоматично възниква въпросът за водоснабдяването. Ударите по хидротехнически съоръжения, помпени станции за сурова вода и пречиствателни станции биха предизвикали хуманитарен колапс в рамките на 48 до 72 часа от спирането на захранването. При липса на електричество спират дълбочинните помпи, а налягането във водопроводната мрежа пада, което води до заустване на отпадни води и епидемиологични рискове в гъстонаселените квартали.