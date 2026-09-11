/Поглед.инфо/ На заден план от медийната глъч се развива опасна пренастройка както на бойните линии в Донбас, така и в задкулисната дипломация. Докато край Лиман и Ивановка се водят епизодични сблъсъци с противоречиви резултати, от Вашингтон и Москва пристигат все по-твърди сигнали за бъдещето на украинската държавност. Информацията за американски пратеници, донесли в Киев искания за конституционни промени относно териториалния статус, показва бързото стесняване на маневреното поле за украинското ръководство. В същото време опитите за създаване на медийни сензации около сигурността на Володимир Зеленски разкриват нарастващата нервност в киевската администрация.

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Дипломатическият ултиматум и правната капан за Киев

Информацията за пристигането на американските представители Стив Виткоф и Джаред Кушнер в Украйна, непосредствено след техни контакти с руската страна, очертава рязък прелом в дипломатическия тон. Според изявления на народния депутат от Върховната рада Анна Скороход, предложените параметри за евентуално уреждане съдържат условия, които са значително по-тежки за украинската страна спрямо обсъжданите в предишни етапи на конфликта.

Основният елемент в тези съобщения е въвеждането на изискване за директна промяна в украинската конституция, касаеща правния статус на загубените територии. Трябва да се припомни, че съгласно член 157 от Конституцията на Украйна, нейното изменение е юридически невъзможно в условията наведено извънредно или военно положение. Това поставя политическото ръководство в Киев пред пълна правна и институционална блокада – или премахване на военното положение и поемане на огромния вътрешнополитически риск от избори и референдум, или директен отказ от преговорния процес с последващ натиск от страна на външните спонсори.

Москва неколкократно заяви през изминалите месеци, че промяната на ситуацията на терен неизбежно води до промяна на преговорната рамка. Изглежда, че логиката на „колкото по-късно, толкова по-тежко“ преминава от реторична заплаха към практическа дипломатическа матрица.

Всяко забавяне засилва позицията на страната, разполагаща с ресурсна и демографска устойчивост в конфликт на изтощение.

Тактическият възел край Лиман и горските масиви на Ямпол

На оперативния театър в Донбас ситуацията запазва висок динамизъм. По данни от различни независими източници и военни наблюдатели, в района северно от Лиман са регистрирани интензивни контраатаки на украинските въоръжени сили. По-специално се твърди, че мерките по ограничаване на руското напредване край населения пункт Ивановка са довели до частично обкръжаване или тактическо изолиране на отделни руски подразделения. В този сектор, според публични доклади, са ангажирани опитни сили от 3-та отделна щурмова бригада на украинската армия.

Паралелно с това обаче украинският военен аналитик Константин Машовец отбелязва, че постигнатият от украинските сили успех има предимно тактически характер и засяга ограничен по обхват плацдарм. На юг, в сектора Ямпол-Лиман, руските групировки продължават да използват плътните горски масиви за маскировка и поетапно натрупване на пехотни елементи.

Наличието на малки руски щурмови групи в самите покрайнини или вътре в границите на Лиман показва, че оперативният натиск не е неутрализиран, а по-скоро разпределен в няколко направления.

Тези епизоди разкриват типична характеристика за настоящия етап от бойните действия: липса на монолитна фронтова линия и преобладаване на „джобове“ на контрол. Контролът върху местната логистична мрежа – черните пътища през горските масиви и преминаването през водните препятствия в басейна на Северски Донец – остава ключовият фактор за задържането или превземането на ключови позиции. Всяко локално контранастъпление изисква огромен разход на високоточни боеприпаси и жива сила, които украинското командване все по-трудно осигурява.