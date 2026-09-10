/Поглед.инфо/ В навечерието на съдбоносните парламентарни избори в Швеция, насрочени за 13 септември, управляващият политически елит в Стокхолм изпадна в състояние на невротичен стрес. Основен инструмент за овладяване на електоралния срив на ляво-центристката коалиция отново се оказа познатата карта на „руската намеса“. Този път обаче държавната машина и медийният апарат не откриха тайни фондове, военно разузнаване или кибератаки, а концентрираха целия си ресурс срещу една гражданка от руски произход. Скандалът около Полина Малаберг разкрива не само структурната слабост на шведските институции, но и дълбоката фрустрация на европейския системно-либерален модел пред нарастващия консервативен вот.

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Шведският модел под натиск и конструирането на "вътрешния враг"

Шведският политически ландшафт преминава през тектонично разместване, което не е било наблюдавано от десетилетия. Според проучванията на общественото мнение, лявата коалиция, оглавявана от бившия премиер Магдалена Андерсон и нейната Социалдемократическа партия, губи традиционната си гегемония. Срещу тях се изправя десният блок "Тиеде" (кръстен на замъка, където бе сключено коалиционното споразумение), включващ Умерената партия на настоящия министър-председател Улф Кристерсон, Християндемократите, Либералите и десните популисти от "Шведски демократи".

Социалният модел, с който Стокхолм се хвалеше през целия XX век, днес е блокиран от високи данъчни проценти, рекордна престъпност в предградията и неколабираща миграционна политика. В тази среда "Шведски демократи" – формация, определяна от опонентите си като крайнодясна – се превърна в ключов фактор за формиране на бъдещо правителство. Според оценки в шведския печат (по-специално анализи на изданието Aftonbladet), евентуална победа на "Тиеде" би задължила Улф Кристерсон да предаде ключови министерски ресори и близо половината от влиянието в кабинета на партията на Джими Окесон.

За да бъде спрян този процес, в задвижване бе пусната шведската леволиберална неправителствена организация Expo, специализирана в мониторинг на десни движения. Expo публикува разследване, насочено срещу 40-годишната Полина Малаберг (по баща Малашевич). Малаберг пристига в Швеция през 2006 г., а през 2012 г. получава шведско гражданство. Тя е работила като сътрудник в Риксдага (парламента) и е участвала в техническото подпомагане на Комисията по конституционно право. Същевременно тя живее на съпружески начала с Густав Гелербранд – ключова фигура в "Шведски демократи", оглавяващ координационния парламентен офис на партията.

Обвиненията срещу Малаберг се състоят от следните елементи:

Участие в организирано от руски институции пътуване до Русия през 2017 г.

Препубликуване на сатирични карикатури в социалните мрежи, осмиващи шведски политици.

Публична критика срещу външнополитическото лицемерие на Стокхолм.

Превеждане на нейни роднини на посещение в сградата на шведския парламент.

От гледна точка на класическото право, в нито едно от тези действия няма извършено престъпление или шпионаж. Липсват официални потвърждения от шведската служба за сигурност SAPO за изтичане на класифицирана информация. Въпреки това, лидерът на социалдемократите Магдалена Андерсон използва казуса, за да заяви, че става дума за "директна заплаха за сигурността на шведския народ", обвинявайки премиера Кристерсон в съучастие с "проруски сили".

Капитулацията на десницата пред медийния натиск

В умело конструирана политическа криза логиката изисква преเวс на фактите над емоциите. В случая със Стокхолм обаче се случи точно обратното. Улф Кристерсон, вместо да поиска разследване с твърди доказателства, веднага се съгласи с рамката, наложена от левицата. „Намираме се в състояние на европейска война... Неприемливо е хора, които промотират проруски наративи, да работят в шведския парламент“, каза той.

Политически лидер Партия Позиция по казуса "Малаберг" Магдалена Андерсон Социалдемократи Изисква разпускане на връзките с десницата поради "заплаха за сигурността". Улф Кристерсон Умерена партия (Премиер) Приема квалификацията за "хибридна опасност" и подкрепя санкции срещу засегнатите. Джими Окесон Шведски демократи Обещава вътрешно разследване и дистанциране от публицистичните прояви. Густав Гелербранд Шведски демократи Защитава партньорката си, но е принуден да излезе в безсрочен пускан отпуск.

Тази реакция показва дълбокия конформизъм на системната десница в Скандинавия. Лидерът на "Шведски демократи" Джими Окесон също се огъна, обявявайки вътрешна проверка дали партията е знаела за „прокремълските“ публикации на Малаберг. Густав Гелербранд, който публично нарече акцията „клеветническа кампания“, бе отстранен от заеманата длъжност до приключване на проверките.

Тук възниква сериозен логически проблем. Ако една публична карикатура или семейна визита в парламента с оглед на роднинска връзка могат да дестабилизират парламентарния апарат на страна от НАТО, тогава или институциите на Швеция са изключително крехки, или става дума за чиста проба политически театър. Числата и фактическото съдържание на документите не потвърждават наличието на шпионска мрежа, но електоралният ефект вече е постигнат – "Шведски демократи" са поставени в отбранителна позиция.