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Свят

Москва и Ереван пред нов ред: Пазарлъкът за Кавказ влезе в критична фаза

/Поглед.инфо/ Срещата между Владимир Путин и Никол Пашинян в Бишкек не разреши натрупаните кризи между Москва и Ереван, но за първи път постави картите на масата. Въпросът за пребиваването на 102-ра руска военна база в Гюмри, съдбата на Южнокавказката железница и преференциалните цени на енергоносителите вече се разглеждат през призмата на икономическата цена за кандидатстването на Армения за ЕС. Спадът в търговския оборот подчертава, че Кремъл няма намерение да субсидира прозападен курс.

Деж. редактор - д-р Румен Петков 30649 прочитания
Москва и Ереван пред нов ред: Пазарлъкът за Кавказ влезе в критична фаза
Източник: kremlin.ru
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Прагматичният пазарлък замени съюзническата реторика

Зад протоколните усмивки и стандартните фрази за „съществен разговор“ в Бишкек пролича пълната смяна на парадигмата. Отношенията между Руската федерация и Армения окончателно загубиха ценностния си и стратегически характер, превръщайки се в сух, пресметлив и до известна степен безпощаден пазарлък.

Публичният разрез на срещата извади на повърхността фундаменталното разминаване. Кремъл официално декларира, че суверенното право на Ереван да търси сближаване с Брюксел е факт, но приемането на рамково законодателство за интеграция в Европейския съюз де факто представлява предизвестие за напускане на Евразийския икономически съюз (ЕАЕС). Аргументът на Москва е чисто технически и регулаторен: митническите регламенти, фитосанитарните стандарти и търговските тарифи на двата блока са фундаментално несъвместими.

Никол Пашинян обаче продължава да поддържа тезата, че Ереван не нарушава поетите ангажименти и може едновременно да ползва облагите на ЕАЕС, докато изпълнява критерии за членство в ЕС.

Тази позиция изглежда логична за арменското правителство от гледна точка на вътрешната политика, но има един основен проблем — икономическата гравитация не търпи дипломатически двусмислици.

Числата, които заковават илюзията за „двата стола“

Външнотърговските данни от последните години показваха изключително висока зависимост на Армения от руския пазар, но тенденцията през 2026 г. сочи закъснение на реалната икономика спрямо политическите декларации.

Външнотърговски показатели Русия - Армения:
┌───────────────────────────────┬───────────────────────────────┐
│ Година / Период               │ Търговски оборот              │
├───────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ 2024 г.                       │ ~12.0 млрд. долара            │
│ 2025 г.                       │ ~8.0 млрд. долара             │
│ Януари - Май 2026 г.          │ 2.196 млрд. долара (-21.5%)   │
└───────────────────────────────┴───────────────────────────────┘

Драматичният спад в двустранната търговия с над 21% за първите пет месеца на 2026 г. доведе до свиване на дела на Русия във външнотърговския оборот на Армения от 35,1% на 28%. В същото време се отчита ръст на арменския износ за ЕС с над 80% (до малко над 516 милиона долара).

Тук обаче числата разкриват структурния капан, в който Ереван попада:

  • Износът за ЕС се състои предимно от суровини, необработени метали и концентрати с ниска добавена стойност.
  • Износът за Русия съдържа готовата продукция на арменската промишленост — селскостопански стоки, консерви, алкохол, текстил и електроника.

Европейският съюз няма да замени руския пазар за арменските фермери и преработватели. Брюксел приема суровини, но издига строги нетарифни бариери пред готов преработен продукт от трети страни. Ако Москва въведе фитосанитарни ограничения или премахне нулевите митнически ставки в рамките на ЕАЕС, ще последва тежък удар върху арменското стопанство, който никоя европейска грантова програма не може да компенсира.

102-ра база в Гюмри: От гарант за сигурност до обект на търг

Най-сериозният сигнал от Бишкек засегна военната инфраструктура. Изявлението на Владимир Путин, че Русия е готова да изтегли 102-ра военна база от Гюмри „още утре“, ако арменската страна прецени, че тя е излишна, постави Ереван в неудобно положение.

Пашинян бързо подчерта, че темата не е била предмет на официални преговори по време на срещата. Последвалата му реакция обаче показа, че базата вече не се разглежда като неизменен елемент от арменската национална отбрана. Твърдението, че присъствието ѝ не е „жизненоважно“ и че Ереван няма да възразява при евентуално изтегляне, бе насочено към няколко адресата едновременно:

  1. Към Брюксел и Вашингтон: Сигнал за готовност за демонтаж на руското военно-политическо присъствие в замяна на гаранции за сигурност и финансова подкрепа.
  2. Към вътрешния електорат: Демонстрация на твърдост и „суверенизация“ на външната политика.
  3. Към Кремъл: Опит за подигане на залозите в преговорите за икономическите преференции.

Правната рамка на базата е определена до 2044 г. съгласно действащия международен договор. Но политическото съдържание на този документ е изпразнено.

Въпросът, който остава без отговор в стратегията на Пашинян, е какво точно ще уплътни създадения вакуум. Гражданската мисия на ЕС (EUMA) по границата с Азербайджан няма военен мандат, НАТО няма намерение да поема ангажименти по член 5 за държава от Южния Кавказ, а процесът на нормализация с Анкара и Баку се движи изцяло по условията на победителите от конфликтите в Нагорни Карабах.

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