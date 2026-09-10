Москва, Пекин и Делхи: триъгълникът, който може да промени света

/Поглед.инфо/ Москва, Пекин и Делхи вече не са просто три столици на огромни държави. Русия носи ресурсната и стратегическата мощ, Китай – индустриалния и технологичния мащаб, Индия – гигантския пазар и една от най-силните перспективи за растеж през XXI век. Заедно те очертават евразийски триъгълник, способен да промени световния баланс без военен съюз и без общ политически център. БРИКС, ШОС, енергетиката, новите транспортни коридори и разплащанията в национални валути постепенно изграждат материалната основа на един по-различен свят. Въпросът вече не е дали многополюсността ще настъпи, а какво място ще заемат Русия, Китай и Индия в нея.

Три държави, без които вече не може да се мисли Евразия

Многополюсният свят все още няма окончателна политическа архитектура. Няма институция, която да го представлява, няма общ център и няма правила, приети от всички негови бъдещи участници. Има обаче промяна в разпределението на икономическата, демографската и политическата тежест, която трудно може да бъде пренебрегната. Все по-голяма част от нея се концентрира в Азия, а в огромното евразийско пространство три държави придобиват значение, което далеч надхвърля собствените им граници – Русия, Китай и Индия.

Те не образуват съюз и няма основание отношенията им да бъдат описвани като нов политически блок. Подобна интерпретация би пренесла механично логиката на Студената война в съвсем различна международна среда. Москва, Пекин и Делхи имат самостоятелни интереси и водят външна политика, която не предполага подчинение на общ център. Значението на тяхното сближаване се определя от нещо много по-материално – мащаба на трите държави и възможността техните различни икономически предимства постепенно да започнат да се допълват.

Китай и Индия представляват повече от една трета от населението на планетата. Китай вече е една от двете най-големи икономики в света и индустриална сила, чието производство присъства практически във всички глобални вериги. Индия се утвърждава като друг огромен център на растеж с вътрешен пазар, който ще влияе все по-силно върху световното потребление през следващите десетилетия. Русия разполага с най-голямата територия в света, огромни енергийни и минерални ресурси, развит военно-промишлен комплекс и географско положение, което я превръща в естествена връзка между Европа, Арктика, Централна и Източна Азия.

Нито един от тези фактори сам по себе си не създава триъгълника Москва–Пекин–Делхи. Събрани в едно пространство обаче, те очертават възможност, каквато Евразия не е имала в съвременната си история – значителна част от необходимите за развитието ресурси, производствени мощности, пазари и човешки потенциал да се намират вътре в самия континент.

Евразия започва да променя собствената си икономическа география

В продължение на няколко века големите икономически потоци на Евразия бяха силно ориентирани към западните пазари и морските маршрути. Русия продаваше основната част от енергийните си ресурси в Европа. Китай изгради възхода си чрез огромна интеграция със световния пазар, в която Съединените щати и Европейският съюз имаха ключово място. Индия също развиваше отношенията си със западните икономики като съществена част от своята модернизация.

Тези отношения не са изчезнали и няма икономическа причина Китай или Индия да желаят тяхното прекъсване. Променя се друго – западното направление вече не е единственото пространство, способно да осигури капитал, пазари, технологии и търговия в мащаби, необходими за развитието на големите евразийски държави.

Русия почувства тази промяна най-рязко след 2022 година. Загубата на значителна част от европейския енергиен пазар ускори пренасочването на руската търговия към Азия. Китай се превърна в основен икономически партньор на Москва, а Индия рязко увеличи значението си като пазар за руския нефт. Процес, който при други условия вероятно би продължил десетилетия, беше ускорен за няколко години.

Последиците могат да се окажат по-дълготрайни от политическата ситуация, която ги предизвика. Когато се създадат нови търговски маршрути, изградят се логистични системи, появят се посредници, банкови механизми и устойчиви отношения между компании, икономиката започва да произвежда собствена инерция. Азия постепенно престава да бъде за Русия допълнителен пазар и се превръща в едно от основните пространства на нейното икономическо развитие.

Китай има различна причина да гледа към вътрешността на Евразия. Неговата индустриална система изисква огромни количества енергия, суровини и стабилни транспортни връзки. Руският ресурсен потенциал и географската близост създават естествена основа за дългосрочни отношения, които не зависят единствено от моментната политическа конюнктура. Колкото по-голяма става китайската икономика, толкова по-голямо значение придобива сигурността на ресурсните доставки.

Индия влиза в същата картина от друга позиция. Нейната индустриализация все още има огромно пространство за развитие. Растящите градове, инфраструктурата, производството и потреблението ще увеличават потребността от енергия и суровини. За Делхи достъпът до различни и надеждни източници на ресурси е условие за запазване на икономическия растеж. Русия вече показа, че може да бъде един от тези източници.

Така постепенно се оформя взаимна икономическа необходимост, която не изисква трите държави да имат еднаква външна политика. Русия има нужда от големите азиатски пазари. Китай има нужда от ресурси и сигурни сухопътни връзки. Индия има нужда от енергия и пространство за продължителна индустриализация. Всяка преследва собствените си интереси, но част от тези интереси започват да се срещат.

Самостоятелността е по-важна от съюза

Има още една особеност, без която отношенията между Москва, Пекин и Делхи трудно могат да бъдат разбрани. Нито една от трите столици не желае друга сила да определя нейната външна политика.

Китай последователно защитава собственото си разбиране за суверенитет и международен ред. Русия поставя политическата самостоятелност в центъра на своята външнополитическа концепция. Индия следва традицията на стратегическата автономия и отказва да свързва отношенията си с един партньор със задължителен отказ от отношения с друг.

Това обяснява защо Делхи може едновременно да развива партньорство със Съединените щати, да поддържа традиционните си отношения с Русия и да участва заедно с Москва и Пекин в БРИКС и Шанхайската организация за сътрудничество. Индийската политика трудно се побира в старото разделение на два противоположни лагера. За Делхи многополюсността има смисъл само ако самата Индия бъде един от полюсите.

Подобна логика прави евентуалното сближаване между трите държави различно от съюзите, познати от ХХ век. Не е необходим общ политически център. Не е необходимо Москва, Пекин и Делхи да говорят с един глас по всеки международен въпрос. Достатъчно е да съществува пространство, в което сътрудничеството им увеличава свободата на всяка от тях да взема самостоятелни решения.

Тъкмо затова триъгълникът може да се окаже по-значим, отколкото изглежда днес. Неговата бъдеща тежест няма да зависи от гръмка декларация за създаването на нов съюз. Тя ще зависи от това доколко огромният потенциал на трите държави ще бъде превърнат в реални икономически връзки. А там вече започва същинският разговор за енергията, производството, пазарите и новите транспортни артерии на Евразия.

Икономиката на триъгълника: ресурси, производство и огромни пазари

Геополитическите конструкции остават нестабилни, когато зад тях няма икономическа основа. При Русия, Китай и Индия тази основа вече съществува, макар все още да е далеч от възможния си мащаб. Особеното е, че трите икономики са различни по структура. Русия притежава ресурси, енергия и значителни научни и индустриални компетенции. Китай създаде производствена система, способна да работи в мащаби, недостижими за повечето държави. Индия разполага с огромен вътрешен пазар и навлиза в период, в който индустриализацията и растящото потребление могат да продължат десетилетия.

В тази конфигурация енергетиката има много по-голямо значение от обикновената търговия с нефт и газ. Китай и Индия са сред най-големите потребители на енергия в света, а развитието им ще поддържа високо търсене независимо от ускореното навлизане на възобновяеми източници. За Русия това означава достъп до пазари, чийто потенциал се определя не от временна ценова конюнктура, а от структурата на азиатския икономически растеж.

Китайското направление вече се опира на инфраструктура, която превръща политическото партньорство във физическа икономическа връзка. Газопроводът „Силата на Сибир“, увеличаването на нефтените доставки, електроенергията и разширяването на транспортната инфраструктура дават материално съдържание на отношенията между Москва и Пекин. Големите енергийни проекти имат особен политически ефект, защото се планират за десетилетия. След изграждането им и доставчикът, и потребителят получават интерес отношенията да останат предвидими.

Индийското направление се разви много по-бързо. Само за няколко години Русия се превърна в един от основните доставчици на суров нефт за Индия. Индийските рафинерии получиха достъп до значителни количества руска суровина, а Москва намери огромен пазар за част от доставките, които преди бяха насочвани към Европа. Това сближаване започна под натиска на извънредни международни обстоятелства, но постепенно създаде икономически интереси и от двете страни.

За Индия цената на енергията е пряко свързана с темпа на развитие. Страна с население над 1,4 милиарда души не може да поддържа продължителна индустриализация без сигурни доставки. Евтиният или поне конкурентно достъпният нефт влияе върху транспорта, производствените разходи, инфлацията и платежния баланс. Решенията на Делхи за руските енергийни доставки затова трябва да бъдат разглеждани преди всичко през индийския национален интерес.

От търговия със суровини към индустриално сътрудничество

Самата енергетика няма да бъде достатъчна, ако отношенията останат изградени по схемата Русия продава суровини, а Китай и Индия купуват. Подобен модел може да произведе огромен търговски оборот, но трудно би създал равностойна икономическа конструкция.

Русия има интерес да запази и развива собствените си индустриални и технологични способности. Китай има интерес да разширява пазарите за своите машини, оборудване и технологии. Индия преследва собствена индустриална политика, която трябва да увеличи производството вътре в страната. Тъкмо различните им интереси отварят възможност за по-сложни форми на сътрудничество – съвместни предприятия, локализирано производство, инженерни проекти, ядрена енергетика, транспортно машиностроене, фармацевтика, информационни технологии и космически изследвания.

Руско-индийското сътрудничество в ядрената енергетика показва как подобна връзка може да надживее политическите промени. АЕЦ „Куданкулам“ е проект с дълъг жизнен цикъл, който включва не просто доставка на оборудване, а инженерни компетенции, обучение, обслужване и продължителни отношения между институции и компании. При очакваното увеличение на индийското електропотребление ядрената енергетика може да запази важно място в отношенията между Москва и Делхи.

Китайско-руските икономически отношения вече обхващат много по-широк спектър. След ограничаването на достъпа на руския пазар до редица западни производители китайските компании заеха значително пространство в автомобилите, машините, електрониката и промишленото оборудване. За Москва възниква по-сложният въпрос как тази търговия да бъде развита така, че да не замени една технологична зависимост с друга. Съвместното производство и трансферът на компетенции са много по-важни за дългосрочната устойчивост от простото увеличаване на вноса.

Индия може да внесе допълнителна динамика. Тя притежава силни позиции в информационните технологии, фармацевтиката, инженерните услуги и все по-амбициозна космическа индустрия. Делхи същевременно се стреми да привлича производство, което досега беше концентрирано в други части на Азия. Ако тази политика продължи успешно, Индия ще бъде не само огромен пазар, но и все по-значим производствен център.

Това прави отношенията между трите икономики по-интересни от простата формула „ресурси срещу готови стоки“. Потенциалът се намира в създаването на по-дълги производствени вериги вътре в Евразия.

Разстоянието остава най-голямото икономическо препятствие

На картата Русия, Китай и Индия изглеждат част от едно огромно пространство. За бизнеса географската близост се измерва не в километри, а във времето и цената, необходими една стока да достигне от производителя до пазара.

Китай инвестира в сухопътна и пристанищна инфраструктура от години. Русия ускорява развитието на източните железопътни направления и търси по-голямо използване на Северния морски път. За отношенията между Русия и Индия Международният транспортен коридор „Север–Юг“ има особено значение, защото може да свърже руското пространство през Каспийския регион и Иран с пристанищата на Индийския океан.

Ако подобни маршрути достигнат достатъчен капацитет, икономическата карта на Евразия ще започне да изглежда различно. Стоките между Русия и Индия няма да бъдат толкова зависими от дългите традиционни морски трасета. Централна Азия и Иран могат да получат по-голямо значение като транзитни пространства. Китайската инфраструктура ще се свързва с мрежа от коридори, които пресичат континента в различни направления.

Няма единен проект за тази система. Част от маршрутите ще се конкурират помежду си, други ще се допълват. За големите държави наличието на няколко възможности е по-ценно от зависимостта от един-единствен коридор.

Същият процес постепенно обхваща финансовите отношения. Санкционната политика срещу Русия ускори използването на национални валути в част от международната ѝ търговия. Китай от години насърчава по-широкото международно използване на юана. Индия също експериментира с механизми, които позволяват част от разплащанията да не преминават задължително през долара.

Не се очертава бърза замяна на долара като основна световна валута. Нито БРИКС разполага с готова обща валута, която може просто да заеме неговото място. Значимият процес е по-постепенен – увеличаването на дела на търговията, която може да бъде извършвана чрез различни валути и платежни системи. Колкото повече работещи механизми съществуват, толкова по-малък става рискът прекъсването на един финансов канал да блокира цяла икономическа връзка.

Триъгълникът Москва–Пекин–Делхи започва да придобива съдържание точно на това равнище. Не като политическа декларация, а като постепенно натрупване на тръбопроводи, пристанища, железници, електроцентрали, производствени предприятия, търговски договори и платежни механизми.

Многополюсният свят ще остане политическа формула, ако не получи такава материална основа. Русия, Китай и Индия вече разполагат с достатъчен мащаб, за да участват в нейното изграждане. Въпросът е дали икономическата взаимна изгода ще бъде превърната в достатъчно гъста мрежа от връзки, която да издържи на неизбежните промени в международната конюнктура.

БРИКС и ШОС: пространството, в което триъгълникът работи

Москва, Пекин и Делхи не се нуждаят от нова организация, създадена специално за тях. Те вече разполагат с две международни пространства, в които могат да съгласуват интересите си, без да се обвързват с дисциплината на политически или военен блок. БРИКС и Шанхайската организация за сътрудничество са различни по произход и функции, но дават на трите държави възможност да превръщат двустранните отношения в част от по-широка международна среда.

БРИКС придоби особено значение след разширяването си. Форматът вече не представлява само политически диалог между няколко големи незападни икономики. Присъствието на държави от Азия, Близкия изток, Африка и Латинска Америка увеличава неговата тежест и едновременно го прави по-сложен. Участниците не споделят една идеология и не възприемат еднакво международните конфликти. Точно тази разнородност показва защо БРИКС привлича интерес. От държавите не се изисква да приемат общ външнополитически курс, за да участват в търсенето на повече икономически и финансови възможности извън традиционните западни механизми.

За Русия това пространство намалява ефекта от опитите за международна изолация. За Китай то разширява отношенията с държавите от Глобалния юг и подкрепя стремежа му към по-голяма роля на незападните икономики в световното управление. За Индия БРИКС е съвместим с традиционната ѝ политика на стратегическа автономия. Делхи може да развива отношенията си със Съединените щати и Европа, без да се отказва от участие във формат, в който Русия и Китай имат централно място.

Индийското председателство на БРИКС през 2026 година придава допълнителна тежест на тази линия. Делхи има възможност да покаже, че разширяването на незападното сътрудничество не предполага автоматично изграждане на антизападен лагер. За голяма част от Глобалния юг това е съществено. Тези държави не търсят непременно ново разделение на света, а повече пространство за собствен избор, инвестиции, финансиране и търговия.

ШОС има друга география. Ако БРИКС вече е глобален формат, Шанхайската организация за сътрудничество е концентрирана върху самата Евразия. Русия, Китай и Индия се срещат там с държавите от Централна Азия, Иран и други участници в пространство, където сигурността не може да бъде отделена от транспорта, енергетиката и икономическото развитие.

Тази институционална среда е особено ценна, защото позволява редовен политически контакт. Големите международни промени рядко започват с подписването на един исторически договор. По-често те се натрупват чрез десетки срещи, технически споразумения, инвестиционни решения и постепенно създаване на навик за сътрудничество. БРИКС и ШОС предоставят точно такава среда.

Не нов блок, а повече свобода за действие

Изкушението БРИКС да бъде представян като бъдещ противник на Г-7, а ШОС като източен аналог на НАТО създава погрешна представа за процеса. Москва, Пекин и Делхи не изграждат копие на западната система от съюзи. Индия трудно би приела структура, която ограничава стратегическата ѝ автономия. Китай предпочита партньорства, които не изискват формални съюзнически задължения. Русия също развива отношенията си с държави, които невинаги споделят нейните позиции по международните кризи.

Тази гъвкавост може да се окаже предимство. Държавите могат да запазят различията си и въпреки това да изграждат транспорт, да увеличават търговията, да финансират инфраструктура и да търсят по-независими механизми за разплащане.

Ако този модел се утвърди, значението му ще излезе далеч извън отношенията между Русия, Китай и Индия. За множество държави от Глобалния юг ще се появи възможност да работят едновременно с различни центрове на сила, без да бъдат принуждавани да избират един от тях.

Тогава многополюсността престава да бъде абстрактно политическо понятие. Тя започва да означава нещо много конкретно – наличието на избор. Москва, Пекин и Делхи могат да бъдат сред държавите, които превръщат този избор в трайна характеристика на международната система.

Какво може да промени триъгълникът в световния баланс

Силата на взаимодействието между Русия, Китай и Индия няма да се измерва с това дали трите държави ще заемат еднаква позиция при всяка международна криза. Подобно единство едва ли е необходимо. Значително по-сериозна промяна би настъпила, ако те успеят да създадат достатъчно устойчиво пространство за икономическо и политическо сътрудничество, в което всяка запазва самостоятелността си.

Последиците биха засегнали международна система, изграждана десетилетия около огромното икономическо, финансово и политическо превъзходство на Запада. Това превъзходство няма да изчезне. Съединените щати ще останат водеща военна и технологична сила, доларът ще запази централна роля в световните финанси, а Европейският съюз ще продължи да бъде един от най-големите пазари на планетата. Промяната може да настъпи без рухването на нито един от тези центрове. Тя ще настъпи, ако държавите извън Запада разполагат с повече възможности да действат без неговото задължително посредничество.

В продължение на десетилетия достъпът до капитал, технологии, платежни системи, пазари и международни институции даваше на западните държави влияние, което значително надхвърляше собствената им демографска тежест. Това беше част от икономическата структура на света след Втората световна война и особено след края на Студената война. Възходът на Китай и Индия и пренасочването на Русия към Азия започват постепенно да променят тази структура.

За Москва възможността да поддържа големи икономически отношения извън Европа означава по-малка зависимост от един географски пазар. За Пекин широкото евразийско пространство дава достъп до ресурси и партньори, които могат да намалят уязвимостта на китайската икономика при бъдещи международни сътресения. За Делхи отношенията едновременно с Русия, Китай, Съединените щати, Европа и Глобалния юг увеличават способността на Индия да води собствена политика.

Това е съществената промяна. Не замяната на една хегемония с друга, а постепенното затрудняване на самата възможност една сила да наложи волята си върху цялата международна система.

Евразия като самостоятелен център на световната политика

Географският мащаб на Русия, Китай и Индия придава на процеса измерение, което трудно може да бъде постигнато от по-малки държави. В тях живее огромна част от човечеството. Те разполагат с ресурси, индустрия, ядрени технологии, космически програми, научни школи и големи вътрешни пазари. Ако значителна част от този потенциал започне да работи в по-тясно взаимодействие, Евразия ще разполага със собствена икономическа тежест, която няма да може да бъде пренебрегвана при определянето на глобалните правила.

За Европа подобна промяна също има значение. В продължение на векове европейските сили бяха активни участници в определянето на баланса в Азия. През XXI век може да се появи обратната ситуация – решенията, вземани в Москва, Пекин и Делхи, все по-силно да влияят върху икономическите и политическите възможности на самата Европа.

Съединените щати ще трябва да се съобразяват с още по-сложна среда. Вашингтон може да поддържа различни отношения с всяка от трите столици, но ще му бъде значително по-трудно да изолира една голяма евразийска държава, ако останалите запазят икономическите си връзки с нея. Това не предполага общ фронт срещу Америка. Достатъчно е всяка от трите държави да отказва да подчинява собствените си интереси на чужда стратегия за изолация.

За Глобалния юг резултатът може да бъде още по-важен. Колкото повече центрове разполагат с капитал, технологии, ресурси и пазари, толкова по-голям избор получават държавите, които десетилетия наред зависеха от ограничен кръг международни финансови и политически партньори. Те ще могат да договарят условията си с Вашингтон, Брюксел, Пекин, Делхи, Москва и други центрове, вместо да бъдат постоянно поставяни пред необходимостта да принадлежат към един лагер.

Москва–Пекин–Делхи няма да промени света с един договор и едва ли ще го направи с една историческа среща на върха. Ако този триъгълник придобие трайност, промяната ще бъде по-бавна и по-дълбока. Световният ред постепенно ще трябва да се приспособява към факта, че огромна част от ресурсите, производството, населението и политическата сила вече се намират в държави, които настояват сами да определят мястото си в него.

Тогава многополюсността вече няма да бъде обещание за бъдещето. Тя ще бъде обикновената реалност на международната политика.

Триъгълникът не трябва да бъде съюз, за да промени света

Москва, Пекин и Делхи едва ли ще създадат класически съюз, а и подобна конструкция не е необходима. Много по-важно е дали трите държави ще успеят да превърнат огромния си потенциал в устойчиви отношения, които издържат на политически кризи и на външен натиск.

Русия, Китай и Индия представляват различни исторически и политически светове, но имат общ интерес международната система да оставя достатъчно пространство за самостоятелно решение. В това може да се окаже истинската сила на триъгълника – не в еднаквостта, а в способността да се работи заедно без отказ от собствените национални интереси.

Ако Москва, Пекин и Делхи запазят тази посока, промяната няма да настъпи изведнъж. Тя ще се натрупва в икономиката, търговията, технологиите и политическите отношения, докато в един момент стане очевидно, че светът вече не се организира около един център.

Триъгълникът няма да управлява този нов свят. Но може да бъде сред силите, които ще определят неговата форма.







