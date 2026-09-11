Индийската среща на върха на БРИКС: превръща ли се Глобалният Юг в новия център на световната политика?

/Поглед.инфо/ Светът навлиза в епоха, в която икономическата мощ все по-осезаемо се измества към Азия, Близкия изток, Африка и Латинска Америка. На този фон срещата на върха на БРИКС в Индия може да се окаже не просто поредният международен форум, а още една стъпка към оформянето на новата архитектура на глобалната политика. Доколко това е реална тенденция и докъде се простират възможностите на БРИКС?

Увод

През последните две десетилетия БРИКС постепенно се превърна от икономическо понятие в един от най-внимателно наблюдаваните международни формати. Ако в началото организацията беше възприемана като форум за координация между няколко големи развиващи се икономики, днес нейното значение далеч надхвърля рамките на икономическото сътрудничество. Разширяването на членския състав, нарастващата тежест на държавите от Глобалния Юг и задълбочаващите се промени в световната икономика превръщат БРИКС във важен участник в дебата за бъдещето на международния ред.

Именно затова срещата на върха в Индия ще бъде повече от поредната дипломатическа проява. Тя ще покаже дали организацията е способна да превърне нарастващата си икономическа тежест в по-устойчиво политическо влияние и дали може да предложи практически решения в сфери като инвестициите, инфраструктурата, технологиите и международните финанси.

Изборът на Индия за домакин също не е случаен. Днес тя е една от най-бързо развиващите се големи икономики, важен технологичен център и държава, която поддържа отношения както със Запада, така и с Русия, Китай и останалите водещи сили. Именно тази способност да балансира между различни интереси превръща Делхи в ключов фактор за бъдещото развитие на БРИКС.

Основният въпрос обаче не е дали БРИКС ще замени Г-7 или ще изгради алтернативна международна система. По-същественият въпрос е дали организацията ще успее да се утвърди като един от новите центрове на икономическо и политическо влияние в свят, който постепенно се отдалечава от еднополюсния модел.

Защо срещата в Индия е различна?

Всяка среща на върха на БРИКС привлича сериозно международно внимание, но индийското домакинство има по-особено значение. То идва в момент, когато световната икономика и международната политика навлизат в период на ускорено преструктуриране. След десетилетия, през които Съединените щати и Европейският съюз определяха основните правила на глобалната икономика, все по-голяма тежест придобиват държавите от Азия, Близкия изток, Африка и Латинска Америка.

Тази промяна не означава, че Западът губи своето влияние. Съединените щати остават водещата военна сила, доларът продължава да е основната световна резервна валута, а Европейският съюз е сред най-големите икономически и технологични центрове. Променя се обаче относителното разпределение на икономическата мощ. Все по-голям дял от световното производство, международната търговия, енергийното потребление и технологичното развитие се концентрира извън традиционното евроатлантическо пространство.

Именно тук се вписва и нарастващата роля на БРИКС. Организацията не е военен съюз и не се стреми да се превърне в политически блок по образец на НАТО или Европейския съюз. Нейната цел е по-прагматична – да създаде условия за по-тясно икономическо сътрудничество, по-голяма финансова независимост и по-силно участие на развиващите се държави във формирането на международния дневен ред.

Разширяването на БРИКС през последните години допълнително засили тази тенденция. С включването на нови държави организацията увеличи не само своята демографска и икономическа тежест, но и политическото си влияние. Вече става дума за общност, която обединява едни от най-големите производители на енергийни ресурси, огромни потребителски пазари и значителна част от световните суровинни запаси. Това неизбежно превръща всяка среща на върха в събитие с глобално значение.

Индия има особено място в този процес. За разлика от Китай, който често е възприеман като основен конкурент на САЩ, Делхи провежда политика на стратегическа автономия. Индия развива отношения с Вашингтон, задълбочава икономическите връзки с Европейския съюз, запазва традиционното си партньорство с Русия и едновременно с това активно участва в БРИКС и Шанхайската организация за сътрудничество. Тази способност да поддържа диалог с различни центрове на сила ѝ дава възможност да играе ролята на посредник и балансьор.

Именно затова успехът на индийската среща няма да се измерва с броя на подписаните документи или с остротата на политическите декларации. По-важно ще бъде дали БРИКС ще успее да предложи конкретни механизми за разширяване на инвестициите, за развитие на транспортните коридори, за по-активно използване на националните валути в международната търговия и за задълбочаване на технологичното сътрудничество.

Срещата ще бъде и своеобразен тест за вътрешната устойчивост на организацията. Разширяването увеличи нейната тежест, но направи по-трудно постигането на съгласие между държави с различни регионални интереси и различни външнополитически приоритети. Ако Индия успее да изгради консенсус около конкретни икономически инициативи, това ще бъде по-важен резултат от всяка политическа декларация.

Следователно основният въпрос не е дали БРИКС се противопоставя на Запада. Много по-съществено е дали организацията постепенно се превръща в самостоятелен център на икономическо развитие и международно влияние. Именно отговорът на този въпрос ще определи реалното значение на индийската среща на върха и мястото ѝ в процеса на формиране на новата глобална архитектура.

БРИКС след разширяването – повече възможности, повече противоречия

Най-голямата промяна в развитието на БРИКС през последните години не е свързана с политическите декларации, а с неговото разширяване. Организацията постепенно престава да бъде формат на пет големи развиващи се държави и се превръща в по-широка платформа, която привлича страни с различни икономически модели, политически системи и регионални интереси.

Тази промяна значително увеличава международната тежест на БРИКС. Държавите членки и новоприсъединилите се страни концентрират огромен демографски потенциал, значителен дял от световните енергийни ресурси, ключови суровини и бързо разрастващи се потребителски пазари. Това превръща организацията във фактор, който вече трудно може да бъде пренебрегнат при обсъждането на глобалните икономически процеси.

Но количественото разширяване само по себе си не гарантира политическа ефективност. Напротив – то поставя пред БРИКС нови предизвикателства. Колкото повече държави участват в една организация, толкова по-трудно става съгласуването на общи позиции по чувствителни международни въпроси.

Най-видимият пример са отношенията между Китай и Индия. Двете най-големи азиатски сили са двигатели на икономическия растеж в рамките на БРИКС, но същевременно са стратегически конкуренти. Между тях съществуват нерешени гранични спорове, различни виждания за сигурността в Индо-Тихоокеанския регион и съперничество за влияние в Азия. Въпреки това и Пекин, и Делхи разбират, че без взаимно сътрудничество БРИКС трудно би могъл да се превърне във влиятелен международен фактор.

Подобни различия съществуват и между останалите членове. Русия разглежда БРИКС като важен елемент от изграждането на многополюсен свят и като възможност за разширяване на икономическите си връзки с държавите от Азия, Африка и Латинска Америка. Бразилия поставя по-силен акцент върху икономическото развитие, международната търговия и реформата на глобалните институции. Новите членове също влизат в организацията с различни очаквания – едни търсят инвестиции, други нови пазари, трети – по-голяма политическа тежест.

Именно това многообразие е едновременно най-голямото предимство и най-сериозното изпитание пред БРИКС. За разлика от НАТО или Европейския съюз, организацията не е изградена върху обща идеология, нито върху задължителни наднационални механизми. Тя функционира чрез консенсус и уважение към националния суверенитет. Това прави решенията по-бавни, но същевременно позволява на държавите членки да запазят свободата си на външнополитически избор.

Именно затова не бива да се възприема БРИКС като антизападен съюз. По-скоро става дума за опит да се изгради допълнителен център на икономическо и финансово сътрудничество в един свят, който става все по-многополюсен. Повечето държави в организацията не желаят ново разделение на света на противопоставящи се блокове. Те предпочитат по-гъвкав модел на международни отношения, в който могат едновременно да развиват партньорства със Запада, с Китай, с Русия и с други регионални сили.

Тъкмо тук ще бъде и голямото изпитание пред индийската среща на върха. Ако Делхи успее да превърне това многообразие в общ дневен ред, насочен към конкретни икономически резултати, БРИКС ще затвърди позицията си като влиятелна международна платформа. Ако обаче вътрешните различия започнат да доминират над общите интереси, организацията ще рискува да остане предимно форум за политически консултации.

Следователно бъдещето на БРИКС няма да се решава от геополитическата реторика, а от способността на неговите членове да превърнат икономическите си интереси в практически проекти. Именно това ще бъде истинският дневен ред на срещата в Индия.

Истинският дневен ред – икономика, технологии и нови финансови механизми

Зад политическите декларации и протоколните снимки истинският дневен ред на БРИКС е икономически. Именно тук ще се решава дали организацията ще се утвърди като влиятелен международен фактор или ще остане предимно платформа за политически диалог.

На първо място стои въпросът за търговията между държавите членки. През последните години взаимният стокообмен нараства, но потенциалът далеч не е изчерпан. Огромните пазари, богатите природни ресурси и различната структура на икономиките създават възможности за значително разширяване на инвестициите и производственото сътрудничество.

Вторият голям приоритет е развитието на финансовите механизми. Все повече държави от БРИКС увеличават използването на националните си валути при двустранната търговия. Целта не е създаването на нова световна резервна валута, а намаляване на зависимостта от валутните рискове и изграждане на по-гъвкава система за международни разплащания. Именно затова срещата в Индия вероятно ще обърне специално внимание на разширяването на финансовото сътрудничество и на ролята на Новата банка за развитие.

Не по-малко важно е технологичното измерение. Изкуственият интелект, цифровата икономика, полупроводниците, телекомуникациите и критичните суровини вече са основните двигатели на глобалната конкуренция. Държавите от БРИКС разполагат с огромен научен, индустриален и човешки потенциал. Ако успеят да координират усилията си в тези области, организацията може да се превърне в един от значимите технологични центрове на XXI век.

Особено място заема и енергетиката. В рамките на БРИКС се срещат едни от най-големите производители и потребители на петрол, природен газ и електроенергия. Наред с това държавите членки инвестират сериозно в ядрена енергетика, възобновяеми източници и нови енергийни технологии. Това превръща организацията във важен фактор за бъдещата глобална енергийна сигурност.

Друг стратегически въпрос е развитието на транспортните и логистичните коридори. Свързаността между Азия, Близкия изток, Африка и Латинска Америка вече не е само инфраструктурен проект, а важен елемент от международната икономическа конкуренция. По-бързите и по-евтини транспортни маршрути могат съществено да променят посоката на световната търговия през следващите десетилетия.

Тъкмо тук се крие и реалната сила на БРИКС. Организацията няма нужда да влиза в политическа конфронтация със Запада, за да увеличава своето влияние. Ако успее да създаде по-добри условия за инвестиции, търговия, технологии и инфраструктура, нейното международно значение ще нараства естествено – като резултат от икономическата логика, а не от геополитическата реторика.

Именно поради това успехът на срещата в Индия няма да се измерва с броя на приетите декларации. Истинският критерий ще бъде дали БРИКС ще предложи конкретни решения, които да ускорят икономическото развитие на държавите членки и да укрепят тяхната роля в световната икономика. Ако това бъде постигнато, организацията ще направи още една крачка към утвърждаването си като един от водещите центрове на глобалното развитие.

Какво означава БРИКС за света, Европа и България?

Нарастващото влияние на БРИКС няма да промени международната система за една нощ. Световният ред не се изгражда с една среща на върха или с една политическа декларация. Големите промени настъпват постепенно – чрез икономически растеж, технологично развитие, инвестиции и промяна в международните търговски потоци. Именно тези процеси работят в полза на държавите от БРИКС.

За Съединените щати и Европейския съюз това означава, че ще трябва да се адаптират към една по-конкурентна международна среда. Това не е непременно заплаха. Конкуренцията между няколко големи икономически центъра може да стимулира технологичните иновации, инвестициите и по-ефективното използване на ресурсите. Рискът възниква тогава, когато икономическото съперничество се превърне в политическа или военна конфронтация.

Европа има особен интерес от развитието на отношенията с БРИКС. Независимо от съществуващите политически различия, държавите от организацията ще продължат да бъдат важни пазари, източници на суровини, енергийни партньори и технологични конкуренти. Затова прагматичният диалог ще бъде много по-полезен от опитите за изграждане на нови разделителни линии.

За България този процес също има практическо значение. Като част от Европейския съюз страната естествено следва общите политики на Съюза, но това не изключва активното развитие на икономически отношения с държавите от БРИКС. Индия например е сред най-бързо растящите големи пазари в света, а Китай остава един от водещите участници в световната търговия. Бразилия, Обединените арабски емирства, Египет и останалите партньори в организацията също предлагат възможности за износ, инвестиции и индустриално сътрудничество.

За българската икономика особено значение могат да имат секторите с висока добавена стойност – информационните технологии, машиностроенето, фармацевтиката, хранително-вкусовата промишленост и транспортната логистика. В свят на диверсифицирани икономически връзки малките държави могат да печелят не чрез участие в геополитически конфронтации, а чрез разширяване на достъпа си до нови пазари и нови инвестиции.

Именно това е и големият урок от развитието на БРИКС. Светът постепенно се променя от система, доминирана от един център, към по-сложна архитектура с няколко големи икономически и политически полюса. В такава среда успехът няма да принадлежи на държавите, които най-силно заявяват геополитическа лоялност, а на тези, които най-умело защитават своите национални интереси чрез икономика, технологии и активна дипломация.

Затова индийската среща на върха има значение далеч отвъд самата организация. Тя ще покаже дали БРИКС е способен да превърне икономическата си тежест в устойчиво международно влияние и дали Глобалният юг постепенно ще се утвърди като един от основните фактори в развитието на световната политика през XXI век. Именно от отговора на този въпрос ще зависи и характерът на международната система през следващите десетилетия.

Новият световен ред няма да има един център

Индийската среща на върха на БРИКС ще бъде важна не толкова с решенията, които ще бъдат приети, колкото с тенденциите, които ще очертае. Организацията навлиза в нов етап от своето развитие – вече не като съюз на пет големи развиващи се икономики, а като разширена платформа, която претендира за по-значима роля в глобалното управление.

Би било прибързано да се твърди, че БРИКС ще се превърне в алтернатива на Г-7 или че ще измести съществуващите международни институции. Подобни прогнози не отчитат сложността на съвременната международна система, нито вътрешните различия между държавите членки. Също толкова погрешно обаче би било организацията да бъде подценявана като временен политически формат без реално влияние. Самият факт, че все повече държави проявяват интерес към сътрудничество с БРИКС, показва, че световната икономика постепенно променя своята география.

Именно Индия символизира тази промяна. Като държава, която поддържа отношения както със Запада, така и с Русия, Китай и останалите големи сили, тя показва, че международната политика все по-малко се определя от логиката на блоковото противопоставяне. Все повече държави търсят стратегическа автономия, икономическа диверсификация и по-широка свобода на външнополитически избор.

Вероятно това ще бъде и най-важният политически сигнал от срещата на върха. Светът не върви към замяната на една хегемония с друга. По-вероятно е през следващите десетилетия да се формира международна система с няколко големи икономически и политически центъра, които ще се конкурират, но и ще бъдат принудени да си сътрудничат по въпроси като международната търговия, енергийната сигурност, технологичното развитие, климатичните промени и финансовата стабилност.

Следователно големият въпрос вече не е дали многополюсният свят настъпва. Този процес вече е в ход. Истинското предизвикателство е дали новите центрове на влияние ще успеят да изградят механизми за сътрудничество, които да ограничат риска от нови разделителни линии и глобална конфронтация.

В този смисъл индийската среща на върха на БРИКС ще бъде не просто дипломатическо събитие, а още една важна спирка в продължаващото преструктуриране на международната система. Дали организацията ще успее да се превърне в един от стълбовете на този нов световен ред, ще покаже не реториката на нейните лидери, а способността им да превърнат политическите амбиции в конкретни икономически и технологични резултати. Именно там ще се решава бъдещето на БРИКС – и до голяма степен бъдещето на световната политика през XXI век.