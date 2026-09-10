Разходите за научноизследователска и развойна дейност на водещите частни компании в Китай достигнаха 1,59 трлн. юана

/Поглед.инфо/ На 9 септември в Уънджоу, провинция Джъдзян, се проведе Конференция за иновативно развитие на частната икономика за 2026 г., на която беше представен „Доклад за състоянието на иновациите в частните компании“.

В него се посочва, че през 2025 г. общите разходи за научноизследователска и развойна дейност на включените в него частни компании са достигнали 1,59 трилиона юана, което е ръст от 10,72% на годишна база, броят на заетите в нея е почти 2 милиона души, а средните разходи на човек са 809 800 юана, което е увеличение от 4,05% спрямо предходната година.

Включените в доклада частни компании притежават общо 1,1762 млн. валидни патента в Китай. Общо 140 частни предприятия са участвали в разработването на 889 международни стандарта.

Според доклада интензивността на научноизследователската и развойната дейност в частните компании се увеличава по-бързо от тази в основните икономики на Европа и САЩ, а международната им конкурентоспособност продължава да се повишава.