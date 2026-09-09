Китай завърши първия си свръхголям танкер за втечнен газ с капацитет 88 000 куб. м

/Поглед.инфо/ На 8 септември бе официално завършен и получи името си първият в Китай свръхголям танкер за превоз на втечнен газ с капацитет 88 000 кубични метра (88K VLGC). Корабът „Чанпинюен“ бележи нов пробив за страната в областта на самостоятелното проектиране и строителство на подобен плавателен съд.

Корабът е с обща дължина около 230 метра и в него е използвана технология за нискотемпературно заваряване, разработена в Китай. Той е оборудван с главен двигател на двойно гориво, включително LPG, както и със задвижван от вал генератор. В сравнение с конвенционалното гориво тази система намалява емисиите от въглероден диоксид с около 20%, а на серни оксиди и фини прахови частици – с около 90%. Екологичните показатели на кораба са сред водещите в света.

„Чанпинюен“ е и най-големият по товарен капацитет VLGC, който може да преминава както през старите, така и през новите шлюзове на Панамския канал.

Освен това корабът може да превозва различни видове втечнени газове – общо девет, включително LPG и течен амоняк. Така той е подготвен да отговори на очакваното нарастващо търсене на морски превози на течен амоняк на световния пазар.