Китай завърши първия си свръхголям танкер за втечнен газ с капацитет 88 000 куб. м

Корабът е с обща дължина около 230 метра и в него е използвана технология за нискотемпературно заваряване, разработена в Китай. Той е оборудван с главен двигател на двойно гориво, включително LPG, както и със задвижван от вал генератор. В сравнение с конвенционалното гориво тази система намалява емисиите от въглероден диоксид с около 20%, а на серни оксиди и фини прахови частици – с около 90%. Екологичните показатели на кораба са сред водещите в света.
„Чанпинюен“ е и най-големият по товарен капацитет VLGC, който може да преминава както през старите, така и през новите шлюзове на Панамския канал.
Освен това корабът може да превозва различни видове втечнени газове – общо девет, включително LPG и течен амоняк. Така той е подготвен да отговори на очакваното нарастващо търсене на морски превози на течен амоняк на световния пазар.