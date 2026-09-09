Проф. Николай Витанов: Западът ще бъде с Украйна докрай – до края на Украйна

/Поглед.инфо/ В разговора ми с проф. Николай Витанов търсим отговор на два въпроса, които могат да определят следващия етап от европейската криза: колко дълго Украйна може да издържи при сегашното развитие на фронта и какво се случва с Германия? Проф. Витанов анализира руското настъпление, проблемите на украинската ПВО, надеждите за нови ракети Patriot и ударите в дълбочина на Русия. Но разговорът стига и по-далеч – до възхода на „Алтернатива за Германия“, кризата на германския политически модел и предупреждението, че противопоставянето между елита и обществото може радикално да промени страната. Водещ: Владимир Трифонов Гост: проф. Николай Витанов