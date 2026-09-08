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Европа

Проф. Георги Чанков: Европа тръгна на икономическа война с Китай – и може да унищожи сама себе си

/Поглед.инфо/ Във втората част от разговора ми с проф. Георги Чанков от УНСС поставяме въпроса, който Европа все по-трудно може да заобикаля: може ли да води икономическа война с Китай, без сама да плати огромната цена? Говорим за „Един пояс, един път“, за възхода на Централна Азия, за европейската индустрия и китайската конкуренция, за пропуснатите възможности на България и за шанса страната ни отново да потърси място в големите евразийски проекти. И още: Северният морски път, стратегическото партньорство Москва–Пекин и новата транспортна карта на света. Разговор на Владимир Трифонов с проф. Георги Чанков.

д-р Владимир Трифонов 14992 прочитания
Първа част: https://www.youtube.com/watch?v=A-HXt2GEi5Y&t=2s

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