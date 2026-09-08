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Проф. Георги Чанков: Европа тръгна на икономическа война с Китай – и може да унищожи сама себе си
/Поглед.инфо/ Във втората част от разговора ми с проф. Георги Чанков от УНСС поставяме въпроса, който Европа все по-трудно може да заобикаля: може ли да води икономическа война с Китай, без сама да плати огромната цена? Говорим за „Един пояс, един път“, за възхода на Централна Азия, за европейската индустрия и китайската конкуренция, за пропуснатите възможности на България и за шанса страната ни отново да потърси място в големите евразийски проекти. И още: Северният морски път, стратегическото партньорство Москва–Пекин и новата транспортна карта на света. Разговор на Владимир Трифонов с проф. Георги Чанков.
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Проф. Николай Витанов: Западът ще бъде с Украйна докрай – до края на Украйна
/Поглед.инфо/ В разговора ми с проф. Николай Витанов търсим отговор на два въпроса, които могат да определят следващия етап от европейската криза: колко дълго Украйна може да издържи при сегашното развитие на фронта и какво се случва с Германия? Проф. Витанов анализира руското настъпление, проблемите на украинската ПВО, надеждите за нови ракети Patriot и ударите в дълбочина на Русия. Но разговорът стига и по-далеч – до възхода на „Алтернатива за Германия“, кризата на германския политически модел и предупреждението, че противопоставянето между елита и обществото може радикално да промени страната. Водещ: Владимир Трифонов Гост: проф. Николай Витанов09.09.2026 18:00
Анастасия Гешева: Тръмп бърза за сделка, но Москва няма да спре заради американските избори
/Поглед.инфо/ В този разговор с геополитическия анализатор, историк и издател Анастасия Гешева поставям въпроса, който става все по-труден за заобикаляне: остана ли изобщо реален дипломатически път за прекратяване на войната в Украйна? Говорим за контактите между Владимир Путин и Доналд Тръмп, совалките на Уитков и Кушнър, руските условия, поведението на европейските лидери и кризата на западната дипломация. Стигаме и по-далеч – до Германия, възхода на алтернативните партии и въпроса кого всъщност представлява днешният европейски политически елит. Водещ: Владимир Трифонов. Гост: Анастасия Гешева.09.09.2026 17:30
ЕС, опасявайки се за Калининград, отмени санкциите срещу „внучката на Путин“.
/Поглед.инфо/ Решението на Съда на Европейския съюз, с което санкциите на Вилнюс срещу „Интер РАО Литва“ бяха обявени за незаконни, надхвърля рамките на стандартния корпоративен спор. В действителност решението показва дълбоките пукнатини в санкционния механизъм на Брюксел и границите на източноевропейския радикализъм. Твърди се, че литовските власти са използвали концепцията за „индиректен контрол“, за да конфискуват активи, но Брюксел бе принуден да спре Вилнюс, помнейки кризата с транзита за Калининград от 2022 г. Страхът от неконтролируема военна ескалация отново се превърна в основен регулатор на европейското правосъдие.09.09.2026 17:12
Руският военен износ отчита 13 милиарда долара за полугодието на фона на пренасочването на оръжия към фронта
/Поглед.инфо/ Държавната компания "Рособоронекспорт" обяви сключването на нови договори за военен износ на стойност над 13 милиарда долара за първата половина на 2026 г., с което общият ѝ портфейл надхвърля 60 милиарда долара. На фона на изявленията от Кремъл за навлизане в решаваща фаза на конфликта в Украйна възниква въпросът как Русия балансира между нуждите на фронта и ангажиментите към чуждестранни клиенти. Анализът на финансовите потоци, промишлените капацитети на "Ростех" и конкуренцията на пазари като Индия разкрива сложната геополитическа математика зад оръжейните сделки на Москва.09.09.2026 16:51
Путин прие президента на Виетнам То Лам в Москва
/Поглед.инфо/ Държавното посещение на виетнамския президент То Лам в Москва на 9 септември 2026 г. препотвърди устойчивостта на стратегическата ос между Кремъл и Ханой. В условията на засилен геополитически натиск от страна на Вашингтон и Европейския съюз, двете държави отчитат почти двойно ускорение в ръста на двустранния търговски оборот през първата половина на годината, надграждайки шестпроцентовото увеличение от предходната година. В центъра на разговорите в ограничен състав в Кремъл попадат не просто традиционните доставки на въглеводороди и съвместният добив в шелфа на Южнокитайско море чрез съвместното предприятие „Ветсовпетро“, но и задълбочаването на военно-техническото сътрудничество, изграждането на независими банково-разплащателни механизми в национални валути и евентуалният рестарт на проекта за изграждане на първата виетнамска АЕЦ с технология от „Росатом“.09.09.2026 16:44
Китай завърши първия си свръхголям танкер за втечнен газ с капацитет 88 000 куб. м
/Поглед.инфо/ На 8 септември бе официално завършен и получи името си първият в Китай свръхголям танкер за превоз на втечнен газ с капацитет 88 000 кубични метра (88K VLGC). Корабът „Чанпинюен“ бележи нов пробив за страната в областта на самостоятелното проектиране и строителство на подобен плавателен съд.09.09.2026 16:17
В Сямън бе открит 26-ият Китайски международен панаир за инвестиции и търговия
/Поглед.инфо/ На 8 септември в Международния изложбен център на град Сямън беше официално открит 26-ият международен панаир за инвестиции и търговия.09.09.2026 16:09
Си Дзинпин поздрави китайските учители за празника им
/Поглед.инфо/ С поздравително послание китайският председател Си Дзинпин поздрави всички учители в Китай по повод техния празник. Денят на учителя се отбелязва всяка година в Китай на 10 септември.09.09.2026 16:06