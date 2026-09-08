Русия отново изненада Запада. Роснефт започна първите доставки от проекта Восток Ойл през терминала Бухта Север

/Поглед.инфо/ Началото на физическите доставки на петрол през новопостроения арктически терминал „Бухта Север“ на полуостров Таймир отбелязва ключова фаза в реализацията на руския мегапроект „Восток Ойл“. Въпреки че първоначалните графици бяха изоставени поради изтеглянето на западните технологични партньори и въведените ембаргови ограничения през 2022 година, корпорацията „Роснефт“ обяви задействането на първия етап от логистичната инфраструктура. Проектът цели пренасочване на въглеводородните потоци към азиатските пазари през Северния морски път, но изпълнението му е съпроводено с сериозни предизвикателства в корабостроенето и производствените квоти.

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Задвижването на „Бухта Север“ и реалните суровинни потоци

На 5 септември бе съобщено за първото подаване на суров петрол към терминала „Бухта Север“, разположен в устието на река Енисей. Това събитие се представя от държавната корпорация „Роснефт“ като крайъгълен камък в развитието на руския енергиен износ към Азия. Зад публичните репортажи обаче стои конкретна технологична и суровинна реалност, която изисква прецизен анализ.

Суровината, която в момента постъпва в новоизградения тръбопровод и се товари на танкери в най-северното пристанище на Таймир, не произхожда от новите находища от клъстера „Паяха“. Според наличните данни от индустрията, за старта на съоръжението са пренасочени обеми от отдавна разработваната Ванкорска група находища в Красноярския край. Досега този петрол се транспортираше на изток чрез тръбопроводната система „Източен Сибир – Тихоокеански океан“ (ЕСПО), управлявана от „Транснефт“.

Това пренасочване има тактически характер. То позволява на „Роснефт“ да демонстрира работеща инфраструктура в критичен геополитически момент, без да чака пълното сондиране и въвеждане в експлоатация на новите кладенци на север. Втората фаза на проекта – самият добив от пределно дълбоките арктически структури – тепърва предстои да показва своите реални дебити.

Изоставане от графика и технологичният натиск от 2022 година

Първоначалното планиране на „Восток Ойл“ предвиждаше проектът да влезе в експлоатация значително по-рано. Присъствието на чуждестранни капитали и западни инженерни решения бе считано за гаранция за бързо строителство в суровите условия на крайния север. Повдигането на въпроса за бившите партньори – като британската BP и американската ExxonMobil, чиито бивши ръководители Робърт Дъдли и Рекс Тилърсън бяха споменати от ръководителя на „Роснефт“ Игор Сечин – припомня за радикално променената инвестиционна среда.

През 2022 г. забраната за износ на западно високотехнологично оборудване за дълбоко сондиране, помпени станции и специализирана промишлена автоматика парализира редица отсечки от проекта. Корпорацията бе принудена спешно да търси алтернативни доставчици на вътрешния пазар и в Китай, както и да препроектира основни технологични възли.

Към това се добавиха и ангажиментите на Руската федерация в рамките на споразумението ОПЕК+. Задълженията за ограничаване на общия национален добив с цел поддържане на ценовите нива на световния пазар допълнително наложиха задържане на мащабния развой на нови производствени мощности.