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Задвижването на „Бухта Север“ и реалните суровинни потоци
На 5 септември бе съобщено за първото подаване на суров петрол към терминала „Бухта Север“, разположен в устието на река Енисей. Това събитие се представя от държавната корпорация „Роснефт“ като крайъгълен камък в развитието на руския енергиен износ към Азия. Зад публичните репортажи обаче стои конкретна технологична и суровинна реалност, която изисква прецизен анализ.
Суровината, която в момента постъпва в новоизградения тръбопровод и се товари на танкери в най-северното пристанище на Таймир, не произхожда от новите находища от клъстера „Паяха“. Според наличните данни от индустрията, за старта на съоръжението са пренасочени обеми от отдавна разработваната Ванкорска група находища в Красноярския край. Досега този петрол се транспортираше на изток чрез тръбопроводната система „Източен Сибир – Тихоокеански океан“ (ЕСПО), управлявана от „Транснефт“.
Това пренасочване има тактически характер. То позволява на „Роснефт“ да демонстрира работеща инфраструктура в критичен геополитически момент, без да чака пълното сондиране и въвеждане в експлоатация на новите кладенци на север. Втората фаза на проекта – самият добив от пределно дълбоките арктически структури – тепърва предстои да показва своите реални дебити.
Изоставане от графика и технологичният натиск от 2022 година
Първоначалното планиране на „Восток Ойл“ предвиждаше проектът да влезе в експлоатация значително по-рано. Присъствието на чуждестранни капитали и западни инженерни решения бе считано за гаранция за бързо строителство в суровите условия на крайния север. Повдигането на въпроса за бившите партньори – като британската BP и американската ExxonMobil, чиито бивши ръководители Робърт Дъдли и Рекс Тилърсън бяха споменати от ръководителя на „Роснефт“ Игор Сечин – припомня за радикално променената инвестиционна среда.
През 2022 г. забраната за износ на западно високотехнологично оборудване за дълбоко сондиране, помпени станции и специализирана промишлена автоматика парализира редица отсечки от проекта. Корпорацията бе принудена спешно да търси алтернативни доставчици на вътрешния пазар и в Китай, както и да препроектира основни технологични възли.
Към това се добавиха и ангажиментите на Руската федерация в рамките на споразумението ОПЕК+. Задълженията за ограничаване на общия национален добив с цел поддържане на ценовите нива на световния пазар допълнително наложиха задържане на мащабния развой на нови производствени мощности.