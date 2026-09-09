Днес в Пекин започва Изложението за търговия с услуги 2026 г.

В рамките на деня ще има три тематични форума, сред които Конференция за електронна търговия 2026 и форум за тенденциите и новите направления в развитието на цифровата търговия.
Тазгодишното изложение е под мотото „Глобални услуги, взаимна изгода и споделяне“ и включва основна тематична изложба и девет специализирани експозиции. По време на форума за първи път ще бъдат представени редица нови технологии.
В изложението участват 90 държави и региона, както и международни организации, които представят свои експозиции и организират различни събития. Почетен гост тази година е Норвегия. Страната ще представи свои постижения и възможности в области като морската индустрия, селското стопанство и енергетиката.