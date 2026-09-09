Китай ще засили защитата на интелектуалната собственост в нововъзникващите области, включително ИИ

/Поглед.инфо/ Китай ще усъвършенства правилата за интелектуалната собственост в областта на изкуствения интелект (ИИ), алгоритмите и други нововъзникващи технологии като част от по-широката инициатива за модернизиране на режима за авторско право в рамките на цифровата икономика.

Тази стъпка е част от наскоро публикувания 15-и петгодишен план на страната за защита и използване на интелектуалната собственост, който очертава приоритетите за развитие в областта на интелектуалната собственост за периода 2026–2030 г.

През последните години китайските филми, телевизионни сериали, уеб-романи и видеоигри придобиват все по-голяма популярност в чужбина. Приходите от самостоятелно разработени от Китай игри на чуждестранните пазари надхвърлиха 20 милиарда щатски долара през 2025 г., докато онлайн литературата на страната достигна стотици милиони читатели в повече от 200 държави и региона.

Страната ще засили сътрудничеството в областта на интелектуалната собственост чрез Световната организация за интелектуална собственост и други многостранни механизми.

Планът поставя за цел да се постигне решаващ напредък в превръщането на Китай в световна сила в областта на интелектуалната собственост до 2030 г., като до 2035 г. конкурентоспособността му в тази област да се нареди сред най-добрите в света. Друга цел е да се увеличи делът на добавената стойност на индустриите, свързани с авторското право, в БВП до 7,53% до 2030 г.