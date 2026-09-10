Как родителската небрежност произвежда „възрастни назаем“

/Поглед.инфо/ Всяко поколение носи със себе си илюзията, че е първото, разбрало как да отглежда деца, докато всъщност просто репакетира същите стари неврози в нови термини. Когато премахнем емоционалния шум от така наречената „родителска обич“, често откриваме чисто функционална трансакция. Под фасадата на грижата и семейното благополучие често лежи институционализирано пренебрежение, при което детето не е обект на обич, а инструмент за стабилизиране на възрастната психика. Това не е въпрос на злонамереност, а на чисто ресурсни липси и пренесени модели, превърнати в семейна норма.

Логиката на функционалната употреба

Семейството, разгледано като затворена социална и икономическа единица, винаги е разпределяло ресурсите и задълженията си според наличния капацитет. Проблемът възниква тогава, когато възрастните изчерпат своя емоционален или регулаторен капацитет и започнат да черпят от този на детето. В психологическата литература това състояние отдавна е описано от автори като Иван Босзормени-Над чрез термина „парентификация“ (parentification) — процесът, при който ролите се разменят и детето поема функцията на родител за своите братя, сестри или за самите си майка и баща.

Това не е просто ранен битов ангажимент. Поемането на пълна грижа за по-малките членове на семейството, превръщането в съдник при съпружески кавги или използването на детето като психологически буфер срещу самотата на възрастния са ясни пробойни в теорията за безкористната родителска любов. Лев Виготски ясно дефинира т.нар. „зона на близко развитие“ — пространството, в което детето усвоява нови умения под напътствието на възрастен. Когато обаче напътствието липсва, а отговорността се прехвърля изцяло, обучаващият механизъм спира да работи. Резултатът е преждевременно структурирана психика, която е била лишена от базовото право на безопасна зависимост.