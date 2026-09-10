Физиката срещу изчислителната мощ: Машинно обучение стабилизира термоядрен газ

/Поглед.инфо/ Физиците в Националния комплекс DIII-D в Сан Диего докладваха за успешно прилагане на алгоритмична система за реален контрол върху свръхнагрети плазмени снопове. Архитектурата, наречена PACMAN, използва невронни мрежи с цел предотвратяване на термични разкoпчавания и магнитни нестабилности. Докато инвеститорите очакват неограничена енергия, инженерите се сблъскват със суровата реалност на мегаватовите топлинни натоварвания и микроскопичните пробойни в магнитните капани. Новата технология намалява инцидентите, но фундаменталният икономически въпрос за изграждането на устойчива централа остава отворен.

Когато човек прекара последните три десетилетия в прелистване на отчети от експериментални реактори, развива специфичен имунизъм към заглавията за „неограничена чиста енергия“. От средата на миналия век физиката на термоядрения синтез живее с един и същ хроничен проблем: плазмата не иска да бъде укротена. При температури, надхвърлящи 100 милиона градуса по Целзий, йонизираният газ във вакуумната камера се държи не като гладък флуид, а като разярен невидим звяр. Токовете от десетки мегаампери и свръхпроводящите магнити се опитват да удържат тази маса, но всяко минимално отклонение в плътността или въртенето води до незабавен срив. Точно тук се намесват системните инженери със своите алгоритми.

Анатомията на 20-милисекундната реакция

Експериментът в съоръжението DIII-D в Калифорния, управлявано от General Atomics, разкрива колко брутални са физическите ограничения на сегашната инфраструктура. Човешкият мозък има време за реакция, което се измерва в стотици милисекунди, а за да прецени реакторният оператор дадена тенденция и да пренастрои инжекторите за неутрални лъчи, отиват секунди. В термоядрената камера това е цяла вечност. За това време турбулентните микроскопични вълни срутват термичната изолация и изхвърлят плазмения сноп директно във вътрешните стени, облицовани с берилий или волфрам.

Архитектурата PACMAN (Prediction and Control with Machine Learning) представлява просто логически конвейер, разделен на четири последователни фази. Системата сканира диагностичните сензори, обработва магнитните проби, плътността и температурните профили, след което прогнозира състоянието на газа. Според публикуваните данни от изследването, разработката се върти около цикъл от 20 милисекунди. Това не е магическа пръчка, а затворен контролен контур, който нанася корегиращи импулси в захранването на радиочестотните нагреватели и магнитите, преди нестабилността да е станала катастрофална.

За разлика от класическите PID контролери, които засичат проблема едва след като той вече е започнал да унищожава параметрите на снопа, алгоритмичният модел работи с вероятности. При последните проби в Сан Диего е отбелязано предотвратяване на т.нар. разкъсващи моди (tearing modes) около 200 милисекунди преди пълното им развитие. Погледнато през призмата на теренната работа, това спестява милиони долари в амортизация на оборудването и излишно износване на първичната стена.