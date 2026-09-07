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Капитулацията на родителя: Защо училището не може да поправи домашния инфантилизъм

/Поглед.инфо/ Тридесетгодишни мъже, които не могат да сключат договор за наем без майка си, и двадесет и пет годишни момичета, изпадащи в паника пред елементарна бюрократична форма. Обществото с удоволствие стоварва вината върху "несъвършената образователна система" или цифровите технологии, но клиничните данни от специалната педагогика показват съвсем друга реалност. Проблемът с масовия детски и младежки инфантилизъм не започва в класната стая, а в домашния бит, където липсата на структурирани задължения, размитите граници и отказът от родителски авторитет систематично инвалидизират волята. Когато едно десетгодишно дете няма нито едно задължение у дома и прекарва по една трета от денонощието пред екран, очакването училището да изгради от него самостоятелна личност е чиста илюзия.

Деж. редактор - Александра Докова 12754 прочитания
Капитулацията на родителя: Защо училището не може да поправи домашния инфантилизъм
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Институционалното дезертьорство и битовият произход на неврозата

През последните три десетилетия наблюдаваме систематично прехвърляне на фундаментални възпитателни функции от семейството към държавните и частните образователни институции. Този процес не е просто социална промяна, той е пълен срив в оперативната логика на израстването. Практиката показва, че дори при тежки специфични нарушения на способността за учене, като дислексия или дефицит на вниманието, над две трети от успеха на всяка корекционна програма зависи пряко от структурата на домашната среда. Когато у дома липсва елементарен физически ред — фиксиран час за заспиване, регулярност в храненето и базови хигиенни задължения — всяка педагогическа интервенция в училище удря на камък.

Проблемът се задълбочава от масовата илюзия, че волевите процеси у детето възникват спонтанно. В неврологичен план способността за саморегулация и поемане на отговорност се тренира чрез повтарящи се, често монотонни битови действия. Когато родителят системно спестява на детето задължения като оправяне на леглото, почистване на масата или изхвърляне на отпадъците под предлог, че то е "все още малко" на 10 или 12 години, той физически възпрепятства формирането на невронни вериги, отговорни за преодоляването на усилия.

Митът за мотивацията и капанът на свръхпротекцията

Съвременният родителски дискурс е оплетен в тежка интелектуална мъгла, подхранена от повърхностна популярна психология. Страхът да не се "травмира психиката" или "потисне индивидуалността" превърна възпитанието в безкрайно предоговаряне на основни правила. В резултат на това децата масово не развиват толерантност към фрустрация — жизненоважното умение да понасяш неудобство, скука и подчинение на външни изисквания.

В ежедневните консултации с родители се очертава един и същ модел: майки и бащи, които прекарват по три часа всяка вечер в писане на домашни вместо децата си, но същевременно се оплакват, че училището не може да ги "мотивира". Тук има дълбок логически дефект. Мотивацията за учене не е външен продукт, който учителят доставя като услуга. Тя е страничен ефект от установения у дома ред и разбирането, че всяко действие има пряка и неотвратима последица. Когато родителят поема чуждите задължения, той изпраща ясен сигнал: "Ти си безпомощен, аз ще свърша работата."

Преди броени десетилетия семейната среда функционираше на коренно различен принцип — детето беше интегрална част от стопанството или бита, с ясни и неизбежни функции. Днес виждаме обратното: детето е поставено в центъра на семейната система като консуматор на грижи, без да има каквито и да било задължения към самата система. Това генерира поколения с надуто чувство за права и пълен архив от психологически дефицити при първия сблъсък с реалната икономическа реалност.

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