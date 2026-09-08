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Земната мантия под Антарктида се издига по-бързо от очакваното

/Поглед.инфо/ Зад гръмките заглавия за стопяващи се ледници се крие процес, който рядко влиза в първите страници на печата – чиста изостазия, задвижвана от реологията на земната мантия. Ново изследване, базирано на сеизмична томография и GPS измервания на континенталната основа, показва, че под определени сектори на Антарктида земната кора се издига със скорост, която изненадва дори геофизиците. Това отскокване на скалната маса обаче не е просто локален феномен. То променя гравитационното поле на планетата и преразпределя колосални водни маси към тропиците, докато климатичните модели тепърва се опитват да вкарат вискозитета на астеносферата в уравненията си.

Деж. редактор - Александра Докова 8372 прочитания
Земната мантия под Антарктида се издига по-бързо от очакваното
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Скритата динамика под три километра лед

Ако отстраните ледената покривка от континента Антарктида, под нея няма да намерите просто статичен нисък сухопътен масив. В продължение на милиони години милиони кубични километри лед са натискали скалната основа надолу с брутална физическа сила. В момента, в който тази маса започне да се изтънява – процес, който се наблюдава интензивно в района на ледниците Туейтс и Пайн Айлънд, – смачканата скална кора започва да се връща към първоначалното си равновесно състояние. Този процес се нарича следледников изостатичен отскок.

Традиционната геофизика приемаше, че този отскок се случва с темпото на охлюв – в рамките на хилядолетия, управляван от бавното, вискозно движение на полурастопените скали в дълбочина. Измерванията на екипа, воден от Тери Уилсън от Държавния университет на Охайо съвместно с изследователи от университета Макгил, обаче показват съвсем друга картина. В Западна Антарктида мантията под кората се оказва неочаквано пластична и с нисък вискозитет. Вместо да реагира в продължение на хиляди години, скалната основа под ледената покривка реагира в рамките на броени десетилетия.

Това създава физически парадокс с двойно острие. От една страна, бързото издигане на сухоземната маса под ледената покривка може да действа като естествен спирачен механизъм. Когато скалното легло се повдига, то издига заземените линии на ледниците от по-топлите, дълбоки океански води, стабилизирайки ледената маса и забавяйки плъзгането ѝ към океана. Това обаче работи единствено при условие, че темпото на атмосферно и океанско затопляне се задържи в определени граници.

Ако критичният праг на топене бъде преминат и загубата на лед изпревари механичното възстановяване на земната кора, динамиката се обръща. Водата, вече освободена от континента, трябва да отиде някъде. И тук се намесват фундаменталните закони на ротацията и гравитацията.

Гравитационни измествания и географски неравенства

В масовото съзнание океанът се възприема като огромна вана – ако сипете вода в единия ъгъл, нивото се покачва равномерно навсякъде. На планета с диаметър над 12 700 километра, която се върти около оста си и притежава неравномерно разпределена маса, това е просто физическа илюзия.

Антарктическият леден щит е толкова масивен, че упражнява собствено гравитационно привличане върху околния океан, придърпвайки огромни водни маси към себе си. Когато ледената маса намалява, а скалната основа под нея се издига и губи плътност спрямо центъра на Земята, гравитационната притегателна сила на Антарктида отслабва. В резултат на това морската вода буквално се отласква от Южния океан и се преразпределя към екватора.

Моделирането показва, че поради тази причина най-тежките последици от промяната в морското равнище няма да се усетят по бреговете на Южния океан, а в районите с ниска географска ширина. Атоли като Кирибати или крайбрежните низини на Бангладеш са изложени на това преразпределение, независимо дали локалното топене на ледовете изглежда далечна тема. В селища като Темайку на атола Южна Тарава физическата реалност отдавна изпреварва теориите – импровизираните диги от чували с пясък просто се отмиват от щормовете, а инфилтрацията на солена вода унищожава малкото налични сладководни лещи в подпочвените слоеве.

Тази хидродинамична реалност показва колко плитки са опитите за изолирано анализиране на отделни процеси. Земната кора, мантията и хидросферата функционират като обща скачена система, в която всяко изместване на маса на единия полюс генерира хидравличен натиск в екваториалните зони.

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