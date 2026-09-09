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Си Дзинпин поздрави Ким Чен-ун по повод националния празник на КНДР

/Поглед.инфо/ На 9 септември китайският председател Си Дзинпин изпрати поздравителна телеграма до Ким Чен -ун по повод 78-ата годишнина от основаването на Корейската народнодемократична република.

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Си Дзинпин поздрави Ким Чен-ун по повод националния празник на КНДР
Източник: 38picres.cgtn.com
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В нея той заявява, че под ръководството на Корейската трудова партия страната е постигнала значителен напредък в развитието на социализма и изразява увереност, че Пхенян ще изпълни целите, поставени от Деветия конгрес на партията.

Китайският лидер подчертава, че Китай и Северна Корея са приятелски социалистически съседи и че поддържането и развитието на двустранните отношения остава неизменен приоритет за Пекин.

Си Дзинпин заяви също, че е готов да продължи да работи заедно с Ким Чен-ун за задълбочаване на стратегическото взаимодействие между двете страни и да допринасят за мира, стабилността и развитието в региона.

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