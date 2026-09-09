Иран предупреди за ответни мерки при резолюция на МААЕ

/Поглед.инфо/ На 7 септември във Виена се проведе заседание на Съвета на управителите на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ).

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Същия ден говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаеи заяви, че ако МААЕ приеме резолюция срещу страната, Техеран ще предприеме необходимите ответни мерки.

Генералният директор на МААЕ Рафаел Гроси заяви, че независимо дали резолюцията бъде приета, сътрудничеството на агенцията с Иран ще продължи. Той призова Техеран да възстанови диалога и контактите си с агенцията.

Багаеи определи позицията на Великобритания, Франция и Германия като „изключително абсурдна“ и обвини САЩ и Израел, че стоят зад настоящата ситуация. По думите му именно заради техните действия и атаките срещу ирански ядрени съоръжения МААЕ не може да получи достъп до тях.

Междувременно САЩ, Великобритания, Франция и Германия се стремят към приемането на резолюция от Съвета на управителите на МААЕ през следващата седмица. Тя ще бъде последваща мярка спрямо резолюцията, приета на 12 юни миналата година.