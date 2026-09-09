Хонконг отбелязва нов рекорд в продажбите на инвестиционни продукти през 2025 г.

/Поглед.инфо/ Продажбите на инвестиционни продукти, които не се търгуват на борсата, в Хонконг достигнаха рекордно високо ниво от 9,9 трилиона хонконгски долара (1,26 трилиона американски долара) през 2025 г., благодарение на рекордното участие на пазара и силното търсене на продукти, свързани с фиксирани доходи, валути и суровини (FICC).

Общите продажби през 2025 г. отбелязаха ръст от 63% спрямо предходната година, сочи съвместно годишно проучване на Комисията по ценни книжа и фючърси на Хонконг и Валутната администрация на Хонконг.

Броят на клиентите, които са извършили поне една транзакция с инвестиционни продукти, които не се търгуват на борсата, е скочил с 33% до над 1,6 милиона, докато броят на лицензираните дружества и регистрираните институции, занимаващи се с продажба на инвестиционни продукти, е нараснал с 9% до 452, сочи проучването.

Колективните инвестиционни схеми и структурираните продукти бяха основните двигатели на рекордните продажби, като продажбите им се увеличиха съответно с 85% и 53%. Забележително е, че за първи път от 2020 г. насам колективните инвестиционни схеми изпревариха структурираните продукти като най-продавания тип продукти.