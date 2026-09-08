Путин и Тръмп проведеха едночасов разговор след совалката на Уиткоф и Кушнер в Москва и Киев

/Поглед.инфо/ Продължилият точно един час телефонен разговор между Владимир Путин и Доналд Тръмп бележи нов етап в интензивната задкулисна дипломация между Москва и Вашингтон. В центъра на диалога попаднаха резултатите от мисията на специалните пратеници Стив Уиткоф и Джаред Кушнер, които посетиха последователно руската и украинската столица. За осигуряване на преговорите Кремъл разпореди временно спиране на ударите по Киев, докато европейските столици изпратиха свои съветници в опит да не бъдат изолирани от процеса.

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Дипломатическият часовник на Кремъл и Белия дом

Телефонният разговор между руския президент Владимир Путин и американския държавен глава Доналд Тръмп е продължил точно шестдесет минути — времетраене, което в дипломатическия протокол сигнализира за излизане отвъд стандартния обмен на любезности. Според разясненията на помощника на руския президент Юрий Ушаков, разговорът е преминал в конструктивен и открит дух. В фокуса на обсъжданията е била равносметката от последователните визити на специалните пратеници на Белия дом Стив Уиткоф и Джаред Кушнер в Москва и Киев.

По думите на Ушаков, и двете страни са дали висока оценка на извършената от пратениците работа. Това е бил осмият пореден контакт на високо равнище от този тип, което показва изграждането на устойчив паралелен канал за комуникация, заобикалящ традиционните държавни департаменти и външнополитически бюрокрации.

Тричасовият разговор в Кремъл и оперативната пауза над Киев

В събота Владимир Путин е приел Уиткоф и Кушнер в Кремъл, като срещата е продължила три часа и десет минути. Според наличната информация, руският държавен глава е представил детайлен и изчерпателен преглед на ситуацията на терен, излагайки позициите на Москва относно стратегическата сигурност и военната обстановка. Пратениците от Вашингтон са поели ангажимент да вземат предвид тези оценки по време на последващите си разговори с украинското ръководство.

Особено внимание заслужава разкритието, че Кремъл е наредил тридневно преустановяване на ракетните и дроновите удари срещу инфраструктурни обекти в Киев, за да подсигури необходимите условия за провеждането на мисията.

Такава оперативна пауза представлява ясен жест на контрол върху ескалацията. Трябва да се отбележи обаче, че подобни тактически примирия често служат не само за дипломатически декор, но и за проверка на реакцията на противниковата страна в момента, когато оръжията замлъкнат.