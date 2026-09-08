Защо геолозите от Осло мълчаха три десетилетия за пещерата над Полярния кръг

Карстовият капан над Северния полярен кръг
Когато през 90-те години на миналия век взривните работи за добив на индустриален варовик в района на Северна Норвегия разкриват тесен вход към пещерната система Арне Квамгрота, нито геолозите на минната компания, нито повиканите регионални археолози са разполагали с финансов или технологичен ресурс да обработят обекта. Карстът в тези географски ширини е брутален. Водният поток, наситен с калциев карбонат, замръзва и се топи хилядолетия наред, превръщайки утайките в бетоноподобна матрица, която изисква диамантени фрези, а не фини четки. Три десетилетия мястото остава изолирано, просто защото изваждането на проби от подобна среда е логистичен кошмар, гълтащ десетки хиляди евро на сезонен лагер без гаранция за научен дивидент.
Едва по време на систематичните теренни кампании през 2021 и 2022 г., финансирани частично от Норвежкия изследователски съвет и ръководени от палеонтологичния екип на Университета в Осло, от варовиковата брекчия са изтръгнати над 6000 костни фрагмента. Важно е да се изчисти романтиката: това не са запазени мамути с козина и плът, а разпокъсана, минерализирана костна маса, изискваща физическо разделяне под микроскоп и микротомография. Основният проблем за досегашната палеоклиматология се появи веднага след датирането. Според доминиращите модели, по време на интерстадиала преди 75 000 години (част от ранния морски изотопен етап MIS 4/MIS 5a), тази територия трябваше да бъде плътно затисната под неколкостотин метра монолитен лед.
Костите обаче не лъжат. За да попаднат в пещерата 6000 фрагмента от арктическа лисица, морж, гренландски кит, сладководни риби и полярна мечка, на повърхността е имало функционираща, открита екосистема с достъп до течаща вода през лятото. Биологичният материал не е бил донесен от ледник — липсата на характерните за ледниковия транспорт механични стържещи следи по повърхността на костите изключва тази хипотеза. Животните са живели и умирали в непосредствена близост, а водната ерозия просто ги е отмила в естествения карстов дренаж.