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Защо геолозите от Осло мълчаха три десетилетия за пещерата над Полярния кръг

/Поглед.инфо/ Откриването на органични останки с възраст над седемдесет хиляди години в карстовата система Арне Квамгрота поставя под сериозно съмнение досегашните компютърни модели за обхвата на Скандинавския леден щит през късния Плейстоцен. Докато официалната стратиграфия приемаше пълно стерилизиране на Северна Норвегия откъм сухоземна фауна, намерените над шест хиляди костни фрагмента показва съвсем различна логистика на оцеляването. Текстът analizira суровите факти, генетичните аномалии на откритите екземпляри и икономическо-технологичните бариери пред съвременната палеогеномика, които смущават академичната общност.

Деж. редактор - Александра Докова 14701 прочитания
Защо геолозите от Осло мълчаха три десетилетия за пещерата над Полярния кръг
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Карстовият капан над Северния полярен кръг

Когато през 90-те години на миналия век взривните работи за добив на индустриален варовик в района на Северна Норвегия разкриват тесен вход към пещерната система Арне Квамгрота, нито геолозите на минната компания, нито повиканите регионални археолози са разполагали с финансов или технологичен ресурс да обработят обекта. Карстът в тези географски ширини е брутален. Водният поток, наситен с калциев карбонат, замръзва и се топи хилядолетия наред, превръщайки утайките в бетоноподобна матрица, която изисква диамантени фрези, а не фини четки. Три десетилетия мястото остава изолирано, просто защото изваждането на проби от подобна среда е логистичен кошмар, гълтащ десетки хиляди евро на сезонен лагер без гаранция за научен дивидент.

Едва по време на систематичните теренни кампании през 2021 и 2022 г., финансирани частично от Норвежкия изследователски съвет и ръководени от палеонтологичния екип на Университета в Осло, от варовиковата брекчия са изтръгнати над 6000 костни фрагмента. Важно е да се изчисти романтиката: това не са запазени мамути с козина и плът, а разпокъсана, минерализирана костна маса, изискваща физическо разделяне под микроскоп и микротомография. Основният проблем за досегашната палеоклиматология се появи веднага след датирането. Според доминиращите модели, по време на интерстадиала преди 75 000 години (част от ранния морски изотопен етап MIS 4/MIS 5a), тази територия трябваше да бъде плътно затисната под неколкостотин метра монолитен лед.

Костите обаче не лъжат. За да попаднат в пещерата 6000 фрагмента от арктическа лисица, морж, гренландски кит, сладководни риби и полярна мечка, на повърхността е имало функционираща, открита екосистема с достъп до течаща вода през лятото. Биологичният материал не е бил донесен от ледник — липсата на характерните за ледниковия транспорт механични стържещи следи по повърхността на костите изключва тази хипотеза. Животните са живели и умирали в непосредствена близост, а водната ерозия просто ги е отмила в естествения карстов дренаж.

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