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Анатомия на средновековния воин: 30 крави за броня и 1500 трупа при Креси

/Поглед.инфо/ Романтичният мит за рицаря в полирана стоманена броня, яздещ чистокръвен арабски жребец към някой приказен замък, е продукт на XIX век, филмовата индустрия и пълното игнориране на суровата материя. Реалният средновековен воин от XII-XIII век е бил прагматичен, често финансово притиснат земевладелец, чието ежедневие е преминавало сред влага, недовършени дървено-землени укрепления и хронична липса на течаща вода. Когато премахнем литературата и погледнем счетоводните книги на феодалните estates, данъчните регистри и остеологичните анализи на скелетните останки от периода, картината придобива съвсем друг тегловен еквивалент – тежък, миришещ на влага и скован от сурови технологични ограничения.

Деж. редактор - Александра Докова 9310 прочитания
Анатомия на средновековния воин: 30 крави за броня и 1500 трупа при Креси
ИИ генерирана
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Архивният прах срещу романтичната илюзия

Когато разгърнете счетоводните анали от 12-ти и 13-ти век, първото, което прави впечатление, е бруталното разминаване между епическите поеми и суровия баланс на ресурсите. По онова време рицарството съставлява едва около един процент от населението на Западна Европа. Причината за този малък процент не е била някаква духовна избраност, а простата, студена икономика. Да поддържаш боеспособност е изисквало капитал, който средният стопанин просто не е притежавал. Момчетата са влизали в тази система на седемгодишна възраст като пажове, преминавали са през десетилетие на физическо трошене на костите като оръженосци и едва към 21-вата си година са получавали правото да носят пълно оборудване. И тук опираме до чисто материален проблем.

Окомплектоването на един конен воин с желязо, оръжие и обучен боен кон е струвало колкото годишния добив от цяло село или еквивалента на 25 до 30 крави. В регистрите на англо-нормандските владения ясно се вижда, че масовият дребен рицар не е разполагал с пълен комплект кована броня. Повечето са излизали на терен с закърпени верижни ризи (хауберк), полуръждясали шлемове и евтини кожени елементи. Тази войска не е прекарвала дните си в спасяване на девици, а в събиране на десетици, потушаване на селски бунтове с изключителна жестокост и решаване на гранични спорове за по няколко акра нива.

Крепост или влажна стопанска постройка

Идеята за грандиозния каменен замък с високи кули и мраморни зали катастрофира при първия досег с археологията на ранното средновековие. През XI и XII век масовият замък е бил така нареченият motte-and-bailey – изкуствено насипан земен хълм, заобиколен от дървена палисада и дълбок изкоп. Вътре се е издигала дървена кула, която по нищо не е отстъпвала по ниво на влага и вентилация на обикновен хамбар. Едва през XIII век започва по-сериозното застрояване с камък, но и тук архитектурната реалност е била кошмарна.

Типичното укрепление е било с диаметър между 20 и 30 метра. В това ограничено пространство са живели 30 до 50 души, заедно с кучетата, конете и запасите от храна. Вътрешността на тези каменни кули (донжони) е била вечно тъмна, скована от студ и подложена на постоянна кондензация. Саждите от откритите огнища са се утаявали по стените, покривите от херпес или слама са протичали при всеки по-сериозен дъжд, а подовете са били покривани с редки слоеве слама. Тази слама се е сменяла на няколко месеца, поглъщайки междувременно хранителни отпадъци, бълхи и фекална маса от кучетата.

Липсата на канализация е решавана чрез така наречените гардероби – елементарни ниши в каменните стени с отвор, водещ директно към външния ров или основата на стената. Натрупването на органични отпадъци в подножието на замъка е създавало миризма, която се е усещала от километри, а през лятото е превръщала двора в развъдник на патогени. Водните източници вътре често са били замърсени от инфилтрацията на отпадните води от рова. Поради тази причина пиенето на чиста вода е било избягвано – пиела се е слаба, слабоалкохолна бира (около 2-3%), при която преваряването на мъстта извършва дезинфекция, или разредено вино, достъпно само за по-имотните.

Парадоксално, но въпреки тази покъртителна нехигиеничност и системна липса на къпане – хронистите отбелязват случаи на войнски фигури, които не са виждали сапун с десетилетия – рицарите са имали по-висока продължителност на живота от селяните. Данните от палеопатологичните изследвания показват средна възраст от 45-50 години за рицарското съсловие срещу едва 35-40 за закрепостеното население. Обяснението не е в по-добрата медицина, а в постоянния достъп до животински протеин. В диетата на рицаря, осигуряваща между 3000 и 4000 калории дневно, около четвърт от енергията е идвала от месо и мазнини, което ги е правило физически по-плътни и устойчиви на инфекции в сравнение с системно недохранените селяни.

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