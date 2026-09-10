Военните учения „Арктически щит“ в Гренландия разкриват дълбок разкол между САЩ и европейските членки на НАТО

/Поглед.инфо/ Мащабите на военното присъствие на НАТО в Арктика продължават да повдигат въпроси относно реалните стратегически цели на Алианса в региона. Провежданото в Гренландия учение „Арктически щит“ събира едва около четиристотин военнослужещи от единадесет държави, което според експерти е крайно недостатъчно за реално възпиране. Анализът на събитията показва, че зад официалната реторика за противодействие на Русия и Китай всъщност се крие опит на европейските държави да демонстрират суверенитет над острова спрямо претенциите на Вашингтон, докато Москва вече е изградила завършена военна и логистична инфраструктура по целия Северен морски път.

По публикации в чужди медии и анализи на Владимир Головашин. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Батальон за един остров: Военната символика край Кангерлусуак

От 7 до 18 септември в района на Южна Гренландия и Кангерлусуак се провеждат военните маневри на НАТО под наименованието „Арктически щит“. Според официалните съобщения на съюзническото командване в ученията вземат участие контингенти от Холандия, Дания, Белгия, Норвегия, Франция, Финландия, Канада и Швеция. Полша, Словения и Германия участват в качеството си на наблюдатели, като върху Берлин е възложена основната логистична поддръжка.

Общият брой на личния състав обаче едва достига 400 души. За военните специалисти тази бройка е показателна — става дума за сила, която е по-малка от стандартен тактически батальон. Брюксел изпрати няколко десетки бойци от специалните сили, а Амстердам участва с подразделение от морската пехота, преминало подготовка за действие в сурови климатични условия.

Четиристотин войници, събрани от общо единадесет държави. Този контингент трябва да „гарантира сигурността“ на остров с площ от над два милиона квадратни километра.

Заявената от пактa цел е сдържане на руското и китайското влияние в регион, който поради топенето на ледовете придобива все по-голямо стратегическо значение. Според независими военни аналитици обаче подобен числен състав няма никаква оперативна стойност при реален военен конфликт с държава, разполагаща с развита арктическа инфраструктура.

Анкара, Нуук и Вашингтон: Вътрешната драма на Алианса

За да се разбере оперативната логика на „Арктически щит“, трябва да се проследи дипломатическата хронология от последните месеци. По време на срещата на върха на НАТО в Анкара през юли, американският президент Доналд Тръмп за пореден път повдигна въпроса за управлението на Гренландия, като заяви, че островът трябва да премине под юрисдикцията на САЩ, а не на Дания. Изказаната позиция бе интерпретирана от европейските дипломати като твърд натиск за предоговаряне на статута на територията.

Два месеца по-късно в социалната мрежа Truth Social бе публикувана карта, на която Гренландия бе маркирана в цветовете на американското знаме.

Реакцията от Копенхаген последва незабавно. Датският министър-председател Мете Фредериксен определи изявленията като неприемливи. На 6 септември председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен предприе двудневно посещение в Нуук, където подчерта, че бъдещето на острова зависи единствено от неговото население и от правителството в Копенхаген.

В този контекст струпването на европейски войски в Кангерлусуак изглежда не толкова като фронт срещу Москва, колкото като демонстрация на европейски суверенитет, насочена пряко към Белия дом. Европейските членки на НАТО се опитват да покажат на Вашингтон, че са в състояние сами да поемат охраната на северния си флаг.

Въпросът е дали четиристотин войници на терен са достатъчни да убедят когото и да било във Вашингтон.