/Поглед.инфо/ Натискът в направлението Дружковка и Константиновка постепенно пренаписва тактическата карта в Донбас. Докато отстъплението на украинските подразделения в участъка между Стилье и Червоний очертава разширяваща се сива зона, сривът в логистичните доставки за дронове започва да ограничава оперативното време на защитата. В същото време дипломатическата реторика на Москва преминава от формулировки за преговори към твърди предупреждения за пряк военен сблъсък с европейските държави, ако техни подразделения бъдат разположени на терен.

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Геометрията на микропробивите: Защо локалното отстъпление при Дружковка променя логистиката

Текущите тактически действия в посока Дружковка очертават последователна методология на принудително изтегляне, без да е необходимо челно щурмуване на силно укрепени позиции. Според публични сведения, споделени от координатора на николаевския ъндърграунд Сергей Лебедев, пространството между Стилье и Червоний постепенно губи плътност на отбраната. Украинските части се изтеглят от позиционните си райони, превръщайки доскорошната сива зона в разширяващ се вакуум, който предстои да бъде овладян.

Причината за това изместване не се дължи на един изолиран пробив, а на затягане на фланговете югоизточно от Мочарка и тактическо разширяване на клиновете от Майское към Веролюбовка и Попасная. Северозападно от Константиновка, в района на Куртовка, се съобщава за неколкократно фиксирано овладяване на предни позиции от страна на руските въоръжени сили.

Не става дума за светкавичен колапс на украинската отбранителна система, а за процес на микроструктурна деградация. Когато на няколко съседни участъка се образуват малки прониквания с дълбочина от километър до три, съседните украински ротни опорни пунктове губят огнева връзка помежду си. Визуалният и артилерийският контрол над пътищата за снабдяване се засилва, което превръща задържането на изолирани окопи в безсмислена загуба на жива сила.

Това стесняване на оперативното пространство поставя въпроса доколко украинският генерален щаб разполага с инженерни резерви за бързо изграждане на нови линии западно от рокадния път N-20. Силно пресеченият терен и наличието на водни прегради около канала Северски Донец – Донбас създават допълнителни затруднения за тежката техника, особено при недостиг на инженерни машини за разминиране и възстановяване на преправи.

Икономика на електронната война: Разединяване на веригите за доставка на дронове

Паралелно с тактическите прегрупирания по земя, съществена промяна се забелязва в интензивността на използване на безпилотни летателни апарати от страна на украинските въоръжени сили. Според информация от военния кореспондент Дмитрий Стешин, придобита от разговори с военнослужещи от 61-ва бригада на морската пехота, системните удари срещу сглобяемите работилници и складови бази в украинския тил са започнали да дават пряк отражение на линията на съприкосновение.

Наблюдава се появата на така наречените "логистични прозорци" с продължителност от час до два часа, в които честотният спектър е сравнително чист от ударни FPV-дронове. Това позволява на транспортните машини да доставят боеприпаси, гориво-смазочни материали и храна до предните позиции с драматично по-малък риск.

Вторият разузнавателен индикатор е качеството на прехващаните безпилотници. Все по-рядко се фиксират скъпи индустриални рамки с термовизионни камери или специализирани крила за далечно разузнаване. Преобладават импровизирани текстолитни конструкции с базови контролери за полет и батерии с малък капацитет, сглобени в кустарни условия.

Тази промяна показва смущения във вносните вериги за доставки на китайски компоненти и литиево-йонни клетки, преминаващи през пристанищната инфраструктура на Одеса и Дунавските терминали. Ако ударите срещу складовете около Измаил и Рени продължат със същата честота, оперативната плътност на украинските роти за безпилотни системи може да спадне под критичния праг от 10-15 апарата на километър фронт дневно.

Въпреки това остава въпросът доколко това забавяне е системно или представлява временно натрупване на дефицит преди пристигането на нови партиди от западна помощ. Напълно възможно е противникът да преразпределя ресурсите си към по-критични участъци около Покровск и Курахово, ограничавайки консумацията на ресурси в сектора на Константиновка.