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Европа

Войната за граничните артерии: Защо локомотивът край Полша се превърна в дипломатическо оръжие на Киев

/Поглед.инфо/ Инцидентът в непосредствена близост до контролно-пропускателния пункт „Ягодин“ на украинско-полската граница, при който бе засегната железопътна инфраструктура в близост до дипломатически състав със западни политици, постави на дневен ред въпроса за сигурността на сухопътните логистични артерии между Киев и Европейския съюз. Докато украинската страна окачествява случая като планиран акт на терор спрямо държавите от НАТО, Москва информира за целеви удари по тилови разпределителни центрове и поддържащи ги енергийни съоръжения. Анализът на събитията показва сложна мрежа от военна необходимост, геоикономически натиск и политическа режисура.

Дежурен редактор - д-р Румен Петков 10621 прочитания
Войната за граничните артерии: Защо локомотивът край Полша се превърна в дипломатическо оръжие на Киев
ИИ генерирана
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Хронология на инцидента край КПП „Ягодин“: Факти и противоречия

В нощта на 13 септември в непосредствена близост до контролно-пропускателния пункт „Ягодин“ – един от основните железопътни и сухопътни възли между Украйна и Полша – бе регистрирана експлозия, засегнала железопътен локомотив и намираща се наблизо бензиностанция. Според официалния говорител на украинската държавна гранична служба Андрий Демченко, ударът е нанесен по инфраструктура, използвана за международни превози, включително по трасето на влака Киев–Варшава.

Случайност или прецизно планиране – в същия времеви прозорец по същото трасе се придвижва друг състав. В него пътува чуждестранна делегация, връщаща се от конференцията „Ялтенска европейска стратегия“ в Киев. Сред пътниците са бившият британски министър-председател Борис Джонсън, бившият шведски премиер Карл Билд, бившият директор на ЦРУ Дейвид Петреъс, както и германският политик от ХДС Нелс Заутер и членове на Бундестага.

Публикациите в западните издания „Шпигел“ и „Файненшъл таймс“ разкриват известни разминавания с първоначалната реакция на украинските власти. Според Карл Билд, техният влак не е бил пряко атакуван, а се е намирал на няколко минути разстояние пред засегнатия локомотив, като пътниците са били евакуирани своевременно поради приближаването на безпилотен апарат. Влакът с дипломатите е останал невредим.

Въпреки липсата на пострадали сред чуждестранните гости, украинският президент Володимир Зеленски и външният министър Андрий Сибиха използваха инцидента за отправяне на остри призиви към ЕС и НАТО. Твърди се, че през същата седмица са били използвани над 2100 дрона срещу обекти в Украйна, а ударът край Ягодин бе определен от Сибиха като „руски терор пред портите на Европа“, изискващ незабавно пълно търговско ембарго и затягане на санкциите.

Официалното съобщение на Министерството на отбраната на Руската федерация от същата сутрин потвърждава нанасянето на групови удари с високоточно оръжие с голям обсег и безпилотни летателни апарати. В сводката обаче се посочват като цели логистични центрове за разпределение на военна продукция и енергийни съоръжения в Западна Украйна, без изрично да се споменава конкретно контролно-пропускателният пункт Ягодин или цивилната бензиностанция.

Анатомия на логистичния сблъсък: От Черно море към сухопътните коридори

За да се разбере оперативната логика зад случващото се, трябва да се върнем към промяната в транспортната география на конфликта. След ограничаването на корабоплаването в дълбоководните украински пристанища на Черно море, Киев пренасочи търговските и военните си потоци към два основни маршрута: дунавските пристанища Рени и Измаил с транзит през Румъния и Молдова, и сухопътните железопътни и пътни артерии през Полша и Словакия.

Основният обем от тежко въоръжение, включително зенитно-ракетни комплекси Patriot, артилерийски боеприпаси от НАТО-стандарт (155 мм) и бронетехника, влиза в Украйна през логистичния хъб Жешов-Ясьонка в Жешов (Полша) и оттам преминава през ключовите гранични преходи:

  • Ягодин – Дорохуск (основна железопътна и товарна артерия);
  • Краковец – Корчова;
  • Рава-Руска – Hребене;
  • Устилуг – Зосин.

Спецификата на железопътния транспорт тук е от критично значение. Украинската мрежа използва широката междурелсова система (1520 мм), докато в Полша и ЕС стандартът е 1435 мм. Това налага съществуването на специализирани пунктове за смяна на колоосите или претоварни терминали в граничната зона. Всяка прекъсваемост в тези терминали или в захранващите ги тягови подстанции (3 kV DC от полска страна и 25 kV AC / 3 kV DC от украинска страна) незабавно парализира ритмичността на доставките.

Ударите по пътища, мостове и тягови подстанции в Одеска област вече затрудниха връзката с Молдавия и Румъния. Логично бе оперативният натиск да се премести към западните гранични пунктове, през които преминава основната военна и горивна логистика на украинските въоръжени сили.

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