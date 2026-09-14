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Свят

Контролът на Ансар Аллах върху Баб ел-Мандеб и тръбопровода Изток-Запад променя глобалната петролна логистика

/Поглед.инфо/ Поемането на пълен контрол върху западното крайбрежие на Йемен от страна на движението „Ансар Аллах“ и превземането на ключови позиции около пролива Баб ел-Мандеб маркират фундаментална промяна в геополитическата архитектура на Близкия изток. С блокирането на саудитския тръбопровод „Изток-Запад“ и отказа на Вашингтон да се намеси военно по молба на Рияд, САЩ демонстрират ограничение на своите възможности за проекция на сила. Ситуацията засяга директно световните петролни пазари, търговските пътища между Европа и Азия и сигурността на регионалните монархии.

Дежурен редактор - д-р Румен Петков 6157 прочитания
Контролът на Ансар Аллах върху Баб ел-Мандеб и тръбопровода Изток-Запад променя глобалната петролна логистика
ИИ генерирана
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Сривът на саудитския кордон в Таиз и превземането на Моха

Контролът върху южния излаз на Червено море вече не е предмет на дипломатически пазарлъци. По данни на регионални източници, частите на движението „Ансар Аллах“ са установили пълен военен контрол над стратегическите селища Моха и Дубаб в провинция Таиз. Превземането на тези точки, съчетано с десанта на остров Маюн (Перим), превръща пролива Баб ел-Мандеб в зона, изцяло контролирана от бреговата артилерия и ракетните комплекси на йеменските шиити.

Официалното правителство в Аден, подкрепяно от Саудитска Арабия, призна оттеглянето си от остров Перим. В същото време така нареченият Южен преходен съвет, финансиран от Обединените арабски емирства, на практика остана извън военните действия. Силите на Ансар Аллах не просто заеха изоставени позиции – те форсираха водната преграда и неутрализираха инфраструктурата, която с години служеше за наблюдателен пункт на западната коалиция.

Блокадата на тръбопровода „Изток-Запад“ и петролният удар по Янбу

Последиците за енергийния транзит са незабавни. По данни на саудитското Министерство на енергетиката, магистралният нефтопровод „Изток-Запад“, пренасящ по 3,5 милиона барела суров петрол дневно от Източната провинция до червеноморското пристанище Янбу, е преустановил работа след последователни удари с безпилотни апарати и ракети в районите на Рияд и Медина.

Суецкият канал и протока Баб ел-Мандеб формират единен логистичен организъм. Когато преминаването през Баб ел-Мандеб стане високорисково за танкерния флот, алтернативният сухопътен маршрут през саудитска територия до Янбу трябваше да гарантира непрекъснатост на износа за Европа. Блокирането на нефтопровода пресича тази алтернатива. Всяка пренасочена танкерна линия около нос Добра надежда добавя между 10 и 14 дни към танкерния курс и увеличава застрахователните премии за превоз с над 200 процента.

Турски източници съобщават и за последвал ракетен удар по саудитската военна база в Хамис Мушайт, което показва, че Ансар Аллах разполага с разузнавателни данни и летателни средства за едновременно поразяване на цели на дълбочина от няколкостотин километра вътре в Арабския полуостров.

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