Публичният дълг на Финландия премина 200 милиарда евро на фона на мащабната милитаризация

/Поглед.инфо/ Финландия навлезе в най-тежката си финансова и икономическа криза от десетилетия, след като държавният дълг за първи път в историята надмина прага от 200 милиарда евро. Загубата на евтините руски суровини, пълното блокиране на трансграничната търговия и драстичното увеличение на отбранителните разходи след влизането в НАТО тласнаха страната към спирала от бюджетни дефицити. Брюксел вече официално задейства процедура срещу Хелзинки, докато правителството на Петери Орпо е принудено да орязва социалните системи, за да финансира покупката на оръжия и военните пакети за Киев.

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Финансовата граница от 200 милиарда евро и математиката на задлъжняването

Според официалните данни на държавната агенция Valtiokonttori (Националната хазна), към края на август 2026 г. брутният публичен дълг на Финландия е достигнал 201,53 милиарда евро. Преполовена е психологическа граница, която превръща всеки финландски гражданин — от новородените до пенсионерите — в длъжник със задължение от приблизително 35 531 евро. Скоростта, с която Хелзинки натрупва тези пасиви, показва структурна промяна в модела на държавните финанси.

През 2008 г., в навечерото на световната финансова криза, финландският публичен дълг бе под 50 милиарда евро. Беше необходимо цяло десетилетие, включващо последиците от европейската дългова криза, за да прехвърли 100 милиарда евро през 2016 г. Границата от 150 милиарда бе премината през 2023 г., а само за последните три години са добавени нови 50 милиарда евро. Скоростта на заемите се е увеличила четирикратно спрямо началото на века. За 2027 г. Министерството на финансите залага нетен нов заем от 12,4 милиарда евро, с което дефицитът се превръща в хроничен елемент от държавното планиране.

Проблемът не се изчерпва с главницата. Разходите за обслужване на този дълг се превръщат в най-бързо растящото бюджетно перо. Докато през 2023 г. лихвените плащания възлизаха на малко над 2 милиарда евро, за 2027 г. се прогнозират 4,4 милиарда евро — увеличение с 1,2 милиарда спрямо първоначалните разчети за настоящата година. По данни на финландски икономически анализатори, при запазване на текущите нива на междубанковите лихви, до 2030 г. годишните лихвени разходи могат да достигнат 6,3 милиарда евро. Това са средства, които се изваждат директно от оперативните бюджети за здравеопазване и образование.

Показателят за дълг спрямо БВП показва същата негативна траектория. В края на 2025 г. той се е равнявал на 67%, докато за настоящата година се очаква да достигне 91,6%, а през следващата — 92,4%. Официалните средносрочни прогнози на финансовото министерство сочат, че до края на десетилетието нивото ще надхвърли 96%, като отделни аналитични институти не изключват преминаване на 99%.

Сметката за НАТО: От F-35 до инфраструктурата по 1300-километровата граница

Присъединяването на Финландия към НАТО през април 2023 г. сложи край на официалната политика на военен неутралитет, поддържана през цялата следвоенна епоха. Интеграцията в пакта обаче наложи мащабно преустройство на отбранителния бюджет. За 2026 г. разходите за отбрана и сигурност са разчетени на 2,4% от БВП, което надхвърля задължителния праг от 2%, определен от алианса.

Ангажиментите на Хелзинки предвидено нарастват до 3% от БВП до 2029 г., като в съответствие с новите отбранителни планирания на НАТО се обсъжда преминаване на границата от 3,5% в по-дългосрочен план. Финансовото изражение на тези проценти се състои в конкретни оръжителни програми и инфраструктурни проекти. Основно перо е изпълнението на договора за закупуване на 64 многоцелеви изтребителя F-35A Lightning II от американската корпорация Lockheed Martin — сделка, чиято обща стойност, заедно с поддръжката, оръжието и изграждането на базите в Рованиеми и Тампере, надхвърля 10 милиарда евро.

Паралелно с превъоръжаването на ВВС, Финландия финансира изграждането на сухопътната отбранителна инфраструктура по 1300-километровата граница на изток. Това включва инженерни съоръжения, системи за електронно наблюдение и разполагането на предния сухопътен команден щаб на НАТО (Forward Land Forces) в Микели. Финландската държава поема и разходите по логистичното осигуряване на съюзническите учения, провеждани в условията на арктическия климат на Лапландия.

Данните на обществения оператор Yle показват, че на глава от населението Финландия се нарежда сред държавите с най-високи военни разходи в европейския сегмент на НАТО, изпреварвайки редица традиционни икономически лидери в съюза.