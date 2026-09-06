Китай въвежда задължителни национални стандарти за домовете за възрастни хора

/Поглед.инфо/ Китай въведе два задължителни национални стандарта за повишаване на безопасността и качеството на услугите в институциите за грижи за възрастни хора.

Стандартите са издадени съвместно от Държавната администрация за регулиране на пазара и Министерството на гражданските въпроси и ще влязат в сила на 1 август 2027 г. Единият определя 90 конкретни изисквания в седем области, сред които избор на местоположение, сграден фонд и оборудване, прием и изписване на потребители и управление на безопасността. Вторият въвежда критерии за определяне на сериозни рискове от инциденти и процедури за тяхното идентифициране и отстраняване.

Китай има над 320 млн. души на възраст 60 и повече години. През периода 2026–2030 г. страната планира да обнови 2000 обществени институции за грижи и да увеличи дела на леглата за медицински грижи в тях до над 73%.