Д-р Мартин Димитров: Най-големият страх на Запада се сбъдва – Евразия се обединява

/Поглед.инфо/ Най-големият страх на Запада започва ли да се превръща в реалност – обединението на Евразия и появата на свят, в който Вашингтон вече не определя еднолично правилата? В разговора ми с д-р Мартин Димитров, специалист по Япония и Далечния изток, търсим отговора отвъд лозунгите за „многополюсност“. Какво реално могат БРИКС и ШОС? Ще преодолеят ли Китай и Индия стратегическите си противоречия? Как войната в Украйна променя Азия? И защо европейското и българското ляво загубиха хората на труда и се оказаха без ясна идея за бъдещето? Разговор за Евразия, империализма, кризата на Запада и битката за света след еднополюсния модел. Водещ: Владимир Трифонов