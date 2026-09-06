Форумът за иновации „Пудзян“ ще насърчава международния обмен на научни разработки

/Поглед.инфо/ AfD спечели Саксония-Анхалт с 43,8% и стигна до 39 депутати – само три мандата не ѝ достигнаха за абсолютно мнозинство и самостоятелно управление. Но изборите не затвориха пътя на Улрих Зигмунд към властта. Петте депутати на BSW се оказаха в позиция, от която могат да променят цялата следизборна сметка. Ще остане ли „защитната стена“ срещу AfD непробиваема, ако победителят има близо 44% от гласовете? И може ли партията на Сара Вагенкнехт да се превърне във фактора, който ще реши кой ще управлява Саксония-Анхалт? Анализът разглежда битката, която започна след преброяването на бюлетините.

08.09.2026 08:20