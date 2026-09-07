„Нашата територия е защитена от нашите предци, историята ни се основава на факти, а паметта ни е запечатана в паметниците“, заяви Захарова.
Депутатът от Държавната дума Олег Матвейчев заяви, че Втората световна война е приключила с безусловната капитулация на Япония, а паметникът в Хабаровск е издигнат именно по този повод. По думите му на този фон искането на японската страна за премахването му е „смешно“.
Паметникът в Хабаровск е най-големият подобен в Русия, посветен на победата над Япония във Втората световна война.