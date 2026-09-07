/Поглед.инфо/ Говорителката на руското Министерство на външните работи Мария Захарова определи като „абсурдно и пренебрегващо историята“ изказването на японската министър-председателка Санае Такаичи, която поиска от Москва да премахне паметник в град Хабаровск, посветен на победата над Япония във Втората световна война. По думите ѝ, подобно искане е толкова абсурдно, колкото да поискаш „вятърът да не духа и слънцето да спре да свети“. Тя призова Япония да не пренася в други държави „болестта“ на пренебрегване на собствената си история.

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„Нашата територия е защитена от нашите предци, историята ни се основава на факти, а паметта ни е запечатана в паметниците“, заяви Захарова.

Депутатът от Държавната дума Олег Матвейчев заяви, че Втората световна война е приключила с безусловната капитулация на Япония, а паметникът в Хабаровск е издигнат именно по този повод. По думите му на този фон искането на японската страна за премахването му е „смешно“.

Паметникът в Хабаровск е най-големият подобен в Русия, посветен на победата над Япония във Втората световна война.