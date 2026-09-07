Китайските власти са осигурили условия за живот на 1720 непалски гранични жители, засегнати от свлачището

/Поглед.инфо/ Непосредствено след свлачището от 26 август сидзанските власти са организирали спасителни и издирвателни операции по суша, вода и въздух, като са били използвани всички възможни средства за възможно най-бързото откриване на хората, с които е била изгубена връзка. Това стана ясно на среща с китайски и чуждестранни медии, организирана на 6 септември от кризисния щаб.

Заместник-ръководителят на щаба Жън Уей съобщи, че до момента са организирани мерки за пренасочването на общо 3388 чуждестранни граждани, които първоначално са планирали да напуснат Китай през граничния пункт Дзилун. Освен това 365 непалски гранични жители, изразили желание да се завърнат в родината си, са били организирано изведени от страната.

В рамките на предприетите мерки са били евакуирани и 555 китайски туристи, които са останали блокирани в района. Едновременно с това властите са осигурили необходимите условия за живот на 1720 непалски жители в района на границата.

За близки на китайски и чуждестранни граждани са открити четири телефонни линии, които приемат обаждания 24 часа в денонощието.