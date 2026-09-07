Китайските власти ще проучат възстановяването на функциите на КПП „Дзилун“

/Поглед.инфо/ Властите в град Шигаце ще извършат задълбочена оценка на рисковете от бедствия в района около КПП „Дзилун“ и ще проучат възможностите за възстановяване на неговите функции. Това съобщи вчера на среща с китайски и чуждестранни медии в окръг Дзилун и.д. кмет на Шигаце Лубу Церен, който коментира и въпроса за бъдещото местоположение на граничния пункт.

По думите му Дзилун от древността е важен транспортен възел, свързващ Китай и Непал. Районът е бил център на търговския и културния обмен между Китай и Непал в продължение на хилядолетие. Долината Дзилун има благоприятни условия по отношение на релефа, транспортната достъпност и граничното движение и исторически се е утвърдила като важен сухопътен маршрут, затова по думите на и.д. кмет на Шигаце, на следващия етап ще бъде направена оценка на рисковете от бедствия в района и ще бъдат проучени и аргументирани възможните решения за възстановяване на съответните функции.

Митницата в Дзилун е създадена през 1962 г. През 1981 г. Китай и Непал определят Ресоуа и Дзилун за пунктове за гранична търговия, а от август 2017 г. през Дзилун започват да преминават и граждани на трети държави. През 2025 г. вносът и износът на стоки през КПП „Дзилун“ представлява 58% от общия обем на външната търговия на град Шигаце.