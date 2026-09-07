Проучване в PNAS показва защо някои хора губят фокус при висок умствен стрес

/Поглед.инфо/ От десетилетия когнитивната наука се опитва да обясни защо фокусът при някои хора сработва като швейцарски часовник под напрежение, докато при други се разпада при първото сложно препятствие. Масовото схващане за „липса на воля“ или елементарна разсеяност вече попада в интелектуална мъгла, когато срещу него застанат твърдите данни от функционалния магнитен резонанс. Изследване на психолози от Технологичния институт на Джорджия, публикувано в списание PNAS, проследява динамиката на невронните мрежи при близо 200 субекта и регистрира нещо далеч по-физическо: когнитивният контрол не е въпрос на сила, а на умение за агресивно пренареждане на ресурсите и изолиране на вътрешния шум точно в момента, в който товарът стане критичен.

Анатомия на филтрацията под напрежение

Апаратурата за функционален ядрено-магнитен резонанс (fMRI) не се интересува от субективните усещания за умора или старание. Тя измерва хемодинамичния отговор — къде точно мозъкът изпраща кислород и глюкоза под въздействието на конкретно когнитивно натоварване. В експерименталната постановка на Технологичния институт на Джорджия близо 200 участници са прекарани през три строги фази: пасивен покой, елементарна задача за съпоставка на съседни обекти и значително по-тежък тест от типа 3-back, при който субектът трябва постоянно да пази в оперативната си памет последователност от елементи и да ги сравнява с това, което е видял три стъпки по-рано. Това не е просто тест за запаметяване, а изпитание за издръжливост на системно ниво, при което всяко вътрешно отклонение струва грешка.

При анализ на сканиранията изследователите изолират поведението на фронтопариеталната контролна мрежа — структурата, която отговаря за целеполагането, разпределението на ресурсната мощност и потискането на странични импулси. При субектите с доказано висок контрол на вниманието тази мрежа държи стабилен, но гъвкав контакт със системата за подразбиране (Default Mode Network) по време на покой и леки задачи. Системата за подразбиране е именно онова невронно пространство, което произвежда спонтанни мисли, асоциации и вътрешен монолог. Когато обаче експериментът навлиза във фазата с високо натоварване, при фокусираните участници се наблюдава рязко, почти хирургично отслабване на връзката между двете мрежи. Мозъкът буквално изключва фоновия си радиоканал, за да освободи честота за оперативната задача.

При участниците с по-нисък контрол на вниманието картината е коренно различна. Тяхната фронтопариетална мрежа реагира бурнo още при прехода от покой към най-простото задание, изразходвайки адаптивния си ресурс рано. Когато задачата стане действително сложна, системата вече няма капацитет да извърши необходимата реорганизация. Вътрешният шум продължава да пробива през оперативната памет, а връзката със системата за подразбиране остава неизключена. Това обяснява защо при увеличаване на сложността тези субекти не просто правят повече грешки, а буквално блокират под тежестта на собствените си неизключени вътрешни дразнители.

Тази разлика в мрежовата архитектура се свързва директно с предишни фундаментални трудове в областта на невробиологията, анализиращи [динамиката на невронните мрежи при стрес]. Данните от PNAS показват, че фокусирането не е статично състояние, а динамичен процес на преразпределение, който изисква специфична прецизност на структурно ниво.