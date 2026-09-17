Проф. Боян Дуранкев: България може да отвори вратата към Китай – защо толкова години я държахме затворена?

/Поглед.инфо/ Във втората част от разговора ми с д-р Илия Табаков поставяме един от най-тревожните въпроси за бъдещето на България: кой всъщност управлява съзнанието ни в епохата на изкуствения интелект? Когато алгоритмите подбират информацията, моделират изборите ни и постепенно започват да мислят вместо нас, човекът рискува доброволно да се откаже от собствената си способност да преценява. А България влиза в тази епоха почти без собствена технологична инфраструктура. Разговаряме за дигиталния суверенитет, функционалната неграмотност, властта на социалните мрежи, китайския технологичен модел и опасността държавата да се превърне в безпомощен наблюдател на собственото си бъдеще.

06.09.2026 18:20