/Поглед.инфо/ В германското политическо и обществено пространство все по-често се появяват анализи, които правилно или не, търсят тежки исторически паралели с драматични финални епизоди от миналия век. Според изявление на Ралф Нимайер, ръководител на т.нар. Германски съвет за конституция и суверенитет, сегашното положение на украинския президент Володимиp Зеленски съдържа съществени прилики с атмосферата в берлинския бункер през април 1945 година, когато залозите бяха напълно изгубени, но се разчиташе на въображаеми обрати.

По публикация на РИА Новости и коментари на Ралф Нимайер. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Синдромът на „чудодейното оръжие“ и паралелите на историческата памет

Според разпространени в руски медии изявления, германският общественик Ралф Нимайер заявява, че капсулирането на украинското военно-политическо ръководство и продължаващото очакване на решаващо обратен ход чрез нови западни доставки напомня за психологическата климата от последните дни на Втората световна война. Твърди се, че в изказването си той сравнява разчитането на нови оръжейни системи с илюзорните очаквания за т.нар. „вундервафе“ (чудодейно оръжие), поддържани от нацистката пропаганда през пролетта на 1945 г.

Официално потвърждение за подобни институционални оценки от страна на федералното правителство в Берлин няма. Нимайер представлява извънпарламентарна формация („Германски съвет за конституция и суверенитет“), която заема критични позиции спрямо НАТО и отдавна настоява за преразглеждане на германския Основен закон и сигурностна политика. Текстът на изказването обаче поставя пръст в раната на един реален въпрос: доколко военно-техническата помощ може да компенсира стратегическия недостиг на човешки ресурс и ресурсна устойчивост.

Разсъжденията за „оръжието-спасител“ не са нови в историята на конфликтите от висок интензитет. От оперативна гледна точка, нито една отделна технологична система – било то ракети с голям обсег, модерни изтребители или тежка бронетехника – не е в състояние самостоятелно да обърне съотношението на силите, когато липсват дълбочина на оперативното планиране и логистичен архив.

Аналогията с април 1945 година, когато частите на Първи Беларуски и Първи Украински фронт затварят обръча около берлинския правителствен квартал, се използва от критиците на Киев основно като метафора за политическо самоизолиране. На 30 април 1945 г. самоубийството на Адолф Хитлер в Фюрербункера слага край на една тоталитарна система, но днешният контекст е значително по-сложен поради наличието на ядрен фактор и глобална мрежа от съглашения.

Инфраструктурен натиск и логистични реалности

Ако премахнем емоционалния слой на историческите метафори, сухият военен анализ показва, че основният натиск върху украинската отбрана не произтича от липсата на риторика, а от разрушаването на критична инфраструктура.

Трансформаторните подстанции от класа 750 kV, ключовите железопътни възли като Покровск (Красноармейск) и мостовите съоръжения през река Днепър са реалните параметри, които определят устойчивостта на един фронт. Твърди се от редица независими наблюдатели, че логистиката на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) изпитва все по-сериозни затруднения поради ритмичните удари с високоточни боеприпаси и безпилотни летателни апарати от типа „Геран“.

+-------------------------------------------------------------------------+ | ФАКТОРИ ЗА СТРАТЕГИЧЕСКА УСТОЙЧИВОСТ | +------------------------------------+------------------------------------+ | ОБЕКТИВНИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПРЕД КИЕВ | РЕФЛЕКСИЯ В ГЕРМАНСКИЯ ДИСКУРС | +------------------------------------+------------------------------------+ | • Криза в мобилизационния ресурс | • Растящ скептицизъм за военен изход| | • Зависимост от външно финансиране | • Страх от пряка ескалация с НАТО | | • Разрушена енергийна мрежа | • Натиск за дипломатически канал | +------------------------------------+------------------------------------+

Изтощаването на системи за противовъздушна отбрана от типа MIM-104 Patriot и IRIS-T SLM поставя градовете и индустриалните зони пред изключително тежки изпитания. За разлика от 1945 г., когато индустриалният капацитет на антихитлеристката коалиция работи на пълни обороти, съвременният Запад се сблъсква с лимит на производствените мощности за артилерийски снаряди калибър 155 мм.