Как химическата навигация превръща мравките в машини за самоубийство

/Поглед.инфо/ Еволюционната оптимизация често бива бъркана с безгрешност, но полевият опит и архивите на мирмекологията показват съвсем различна, доста по-сурова реалност. В организираните колонии на социалните насекоми съществува системен дефект, който при определени условия превръща строгата колективна дисциплина в самовъзпроизвеждащ се механизъм за унищожение. Става дума за така наречената „въртележка на смъртта“ — биохимичен капан, при който хиляди индивиди се въвличат в затворена траектория, следвайки сляпо химическата следа на предходния, докато физическото изтощение не ликвидира цялата група. Това не е романтична аномалия, а чиста грешка в системния код на естествения подбор.

Биохимия на сляпото доверие

В основата на този феномен не стои мистика, а проста, но безкомпромисна физика и органична химия. Родовете Eciton в Централна и Южна Америка, както и африканските Dorylus (известни още като сафари мравки), са развили еволюционна стратегия, разчитаща почти изцяло на химическа навигация. Тези видове са практически слепи или притежават екстремно редуцирани визуални органи, които са абсолютно безполезни под плътния балдахин на тропическата джунгла. За да поддържат логистиката си — пренасяне на хранителни ресурси, ларви и защита на маршируващите колони — те разчитат на въглеводородни съединения, отделяни от коремните им жлези.

Всеки войник или работник, движещ се в челните редици, оставя микроскопична диря от феромони. Следващите го индивиди прихващат тази диря чрез комплексни рецептори в антените си, съдържащи стотици сензорни власинки (сенсили). Логистичното предимство на този метод е огромно: то позволява прехвърлянето на огромни количества биомаса през тежки терени без нужда от индивидуално картографиране на пространството. Траекторията се кодира директно върху почвата или листната постеля.

Проблемът възниква, когато правата линия на логистичния поток бива прекъсната. Външен фактор — пороен дъжд, измиващ част от следата, падане на клони или просто микрорелефно препятствие — може да принуди челната група да направи внезапен завой. Ако авангардът на колонията се завърти под такъв ъгъл, че пресече собствената си следа, направена само преди минути, навигационният алгоритъм засича познатия, все още пресен феромонов профил. Понеже алгоритъмът на насекомото е програмиран да следва най-интензивната миризма, то завива по нея. Капанът е щракнал. Траекторията е затворена.

Когато колонията се превръща в затворен двигател

Веднъж формиран, кръгът задейства положителна обратна връзка, която е почти невъзможно да бъде прекъсната отвътре. Всяка мравка, преминавайки по образувалата се окръжност, добавя нов слой феромони. Интензитетът на химическия сигнал се увеличава експоненциално. За идващите отзад колони това изглежда като официално утвърдена, изключително натоварена магистрала. Те се включват в движението без колебание, с което допълнително засилват привлекателността на отсечката.

Тъй като отделните индивиди нямат памет за общата геометрия на пространството и не разполагат с визуални референтни точки (като слънчевата позиция, използвана от други видове като Cataglyphis), те не могат да регистрират, че преминават през едни и същи координати отново и отново. В тяхната микроскопична нервна система съществува единствено локален вектор: "следвай миризмата пред себе си".

През 1910 г. американският мирмеколог Уилям Мортън Уилър документира в лабораторни условия пълен цикъл на въртене, продължил 46 часа. Насекомите са марширували с постоянна скорост, съкращавайки и разширявайки леко диаметъра на спиралата в зависимост от температурата на въздуха и влажността. Физиологичните ресурси на мравките обаче са строго лимитирани. Без прием на вода и захари, метаболизмът им започва да разгражда вътрешните протеинови резерви. Отделянето на млечна киселина в мускулатурата на краката води до загуба на координация, но дори счупените крайници не спират инерцията — останалите мравки буквално прегазват забавящите се си събратя, тъй като химическата заповед е по-силна от физическото препятствие.

По-късно, през 1921 г., естественикът и изследовател Уилям Бийби попада на колосален пример в гъстите гори на Гвиана. Той засича спирала с обиколка от приблизително 365 метра. На отделно насекомо са му били нужни около два часа и половина, за да направи една пълна обиколка. Взимайки предвид тонажа на преминаващите тела и консумацията на енергия, това е било истинско биомеханично гробище на открито. Тълпата е марширувала в продължение на два пълни дни, докато повечето участници не са умрели от пълно изтощение. Малка част от структурата е оцеляла само защото няколко индивида от външния край случайно са се отклонили встрани, пресичайки по-слаба, но права диря, водеща към съседния подлес.