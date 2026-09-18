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Математическият модел, който обвини Венера в унищожението на собствен спътник

/Поглед.инфо/ Планетарната астрономия отново се опитва да обясни най-големия орбитален парадокс в Слънчевата система през призмата на суровата механика. Ново изследване на учени от Калифорния и Бордо предлага хипотеза, според която ретроградното въртене на Венера и нейният адски парников ефект не са просто функция от близостта ѝ до Слънцето, а резултат от гравитационно поглъщане на собствен спътник. Чрез компютърно моделиране на приливни взаимодействия авторите твърдят, че древна луна е била привлечена под границата на Рош и разкъсана, освобождавайки достатъчно енергия да пренапише термичната история на планетата. Доколко обаче тези изчисления издържат пред оскъдните геоложки факти, предстои да се провери с бъдещите сонди.

Деж. редактор - Александра Докова 9235 прочитания
Математическият модел, който обвини Венера в унищожението на собствен спътник
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Физиката на един орбитален парадокс

Когато сравняваме Земята и Венера, академичната среда обича да използва термина „близнаци“. В сурови цифри това е вярно само по отношение на радиуса и масата. От гледна точка на динамиката на флуидите, ъгловия момент и термодинамиката, Венера е аномалия. Спираловидното ѝ въртене е ретроградно — планетата се върти около оста си в посока, противоположна на повечето си съседи, а един пълен венериански ден продължава 243 земни денонощия. На всичкото отгоре, за разлика от Земята, тя няма естествен спътник.

В публикация за The Astrophysical Journal екип под ръководството на Стивън Кейн от Калифорния и изследователи от Университета в Бордо издигат хипотезата, че липсата на луна и екстремният дефицит на въртящ момент са двете страни на един и същ процес. Според тяхната симулация, ако Венера първоначално е имала спътник, образуван при ранно сблъскване с протопланета, приливният модел показва фундаментална нестабилност.

За разлика от Земята, където Луната бавно се отдалечава с около 3.8 сантиметра годишно поради въртящия момент на океанските приливи, при бавно въртяща се планета векторът на приливната изпъкналост изостава от спътника. Това създава непрекъснато гравитационно спиране. Резултатът от тази векторна физика е неизбежен: спътникът не бива изхвърлен в космоса, а бива засмукан навътре.

Границата на Рош и механичният канибализъм

Изчисленията на Кейн и неговия екип показват ясен праг. Ако ранната Венера е имала период на въртене под 12 часа, спътник с масата на нашата Луна би могъл да запази стабилна орбита за милиарди години. Но ако първоначалният импулс е бил по-нисък — с период на въртене между 12 и 15 часа — и спътникът е притежавал двойно по-голяма маса, приливните сили започват бързо да изсмукват ротационната енергия на системата.

Когато спътникът премине т.нар. граница на Рош — разстоянието, при което гравитацията на планетата надделява над вътрешните кохезионни сили на самия спътник — тялото не просто пада като цял камък. То се разпада под действието на диференциалното гравитационно поле. Отломките образуват временно пръстеновидно поле, което в рамките на сравнително кратък отрязък от време се срутва върху повърхността.

Този механизъм обяснява две неща едновременно. Първо, той предлага кинетичен инструмент за драстичното забавяне на ротацията на планетата. Второ, депозирането на кинетичната енергия от милиарди тонове скална маса върху повърхността би генерирало глобален термичен импулс. Според авторите на изследването, тази освободена енергия е била напълно достатъчна да изпари евентуалните първични водоеми, да изхвърли леките водородни изотопи в космоса и да задвижи необратим парников ефект, задвижван от CO2 и сулфатна атмосфера.

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ЛЮБОВ СЛЕД БУРЯ
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ЛЮБОВ СЛЕД БУРЯ

На 7 октомври от 19:30 ч. в Централен военен клуб започва XX юбилейно издание на фестивал „Изкуството на барока“. Британската оперна компания Saraband представя спектакъла „Любов след буря“, в който ще прозвучат ярки образци на френската барокова кантата от XVIII век.

На сцената трима певци ще сменят различни персонажи и емоционални състояния. Сопраното Хилари Кронин влиза в образите на Купидон, Съвестта и Опечаления, мецосопраното Емили Грей е Лукреция и Амарилис, а контратенорът Самюел Боуден се превъплъщава в Миртис и Орфей.

Историите за любов, загуба, морален избор и човешка слабост се разгръщат чрез музика от големите майстори на френския барок: Жан-Филип Рамо, Жан-Мари Льоклер, Марен Маре и Луи-Никола Клерамбо.

Заедно със солистите на сцената излизат музикантите от Saraband: Сара Биълби-Райт и Хенриета Уейн - цигулки, Ю-Уей Хy - флейта, Нейтън Джорджети - виола да гамба, и Йохан Льофвинг - теорба и китара.

Режисьор е Гидо Мартин-Брандис.

Френската камерна кантата е един от онези жанрове, в които бароковата епоха събира музика, театър, поезия и силно емоционално присъствие в изненадващо концентрирана форма. „Любов след буря“ превръща тази традиция в цялостен спектакъл и показва защо историите, които тя разказва, остават разбираеми и близки повече от три века по-късно.

В партньорство с Посолството на Великобритания

С подкрепата на Столична община

ВИДЕО: https://www.youtube.com/watch?v=_VeSzQ4TXFI

Подробности

Събитие от Фестивал Изкуството На Барока

7 октомври 2026, 19:30

Централен военен клуб

“Любов след буря”
Спектакъл с френски кантати от Клерамбо, Шарпантие, Монтеклер, Рамо

Солисти:
Хилари Кронин - сопран (Купидон, Съвест, Опечаления)
Емили Грей - мецосопран (Лукреция, Амарилис)
Самюел Боуден - контратенор (Миртис, Орфей)

Оперна компания "Сарабанд"
в състав:
Сара Биълби-Райт - цигулка
Хенриета Уейн - цигулка
Ю-Уей Ху - флейта
Нейтън Джорджети - виола да гамба
Йохан Льофвинг - теорба, китара

Гидо Мартин-Брандис - режисьор

Фестивал "ИЗКУСТВОТО НА БАРОКА"
Оперна компания Сарабанд
В партньорство с Посолство на Великобритания
С подкрепата на Столична община

Билети онлайн на https://epaygo.bg/1661501047 и в касите на EasyPay (Изи Пей)

Фотография: Bonnie Britain

English version
7th October 2026, 19:30 h
Central Military Club, Sofia

LOVE AFTER THE STORM

Cast:
Hilary Cronin - Soprano (Cupid, Conscience, Mourner)
Emily Gray - Mezzo Soprano (Lucretia, Amaryllis)
Samuel Boden - Countertenor (Mirtis, Orphée)

Saraband
Sarah Bealby-Wright - Violin
Henrietta Wayne - Violin
Yu-Wei Hu - Traverso
Nathan Giorgetti- Viola da Gamba, Cello
Johan Löfving - Theorbo, Guitar

Guido Martin-Brandis - Director

Sofia Baroque Arts Festival
In partnership with British Embassy Sofia
With the support of Sofia Municipality

In the program: French cantatas by Clerambault, Montclair, Rameau, etc.
‘It was entirely magical, that bewitching freedom and fantasy and strangeness of French music, played and performed with palpable love, humour and huge enjoyment.’
Robert Thicknesse - Opera Now

Online tickets: https://epaygo.bg/1661501047 at EasyPay

Photo credit: Bonnie Britain

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