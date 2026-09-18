Започнаха изборите за Държавната дума: първите данни от Русия и задграничния вот

/Поглед.инфо/ Русия влезе в тридневния парламентарен вот, който ще завърши на 20 септември. Преди отварянето на основната част от секциите повече от 200 хиляди души вече бяха участвали в предсрочното гласуване, включително около 14 хиляди руски граждани зад граница. Паралелно започва и дистанционният електронен вот, за който са подадени над 4 милиона заявления. България ще се включи в изборния процес в неделя с присъствено гласуване в София.

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Тридневното гласуване започна

На 18 септември в Русия започна гласуването за новия състав на Държавната дума. Заради единадесетте часови зони първи отвориха секциите в най-източните части на страната. Вотът ще продължи три дни и ще приключи на 20 септември.

Избират се 450 депутати. Половината – 225 – ще бъдат определени по федералните партийни листи, а останалите 225 – в едномандатни избирателни райони.

По окончателни данни на Централната избирателна комисия за участие са регистрирани 4361 кандидати. От тях 2774 участват по федералните партийни листи, а 1587 се състезават в едномандатните райони.

Началото на основното гласуване всъщност не е началото на самия изборен процес. В редица труднодостъпни райони и зад граница предсрочният вот започна по-рано.

По данни, представени от председателя на ЦИК Елла Памфилова, към 16 септември предсрочно са гласували 203 952 избиратели. От тях 178 195 са дали гласа си в труднодостъпни и отдалечени райони.

Предсрочно гласуване беше организирано за хора, намиращи се далеч от постоянните населени места – моряци, работници в отдалечени производствени обекти, жители на труднодостъпни райони и други групи, за които достигането до обикновена секция на 18–20 септември е затруднено.

Тези числа не представляват обща избирателна активност. Те показват единствено мащаба на предсрочното гласуване преди началото на основните три изборни дни.

Около 14 хиляди вече са гласували извън Русия

Отделна част от предсрочния вот се провежда зад граница.

Според данните на ЦИК към 16 септември около 14 хиляди руски граждани са гласували предсрочно в 28 държави. Предсрочно задгранично гласуване е организирано от 71 избирателни комисии в 43 държави.

Причините за подобна организация са различни – големи разстояния до секциите, особености на работния календар, транспортни затруднения или конкретните условия в съответната държава.

За редовния задграничен вот руската изборна администрация е организирала 333 избирателни секции в 152 държави, включително седем в Байконур.

Това е отделна част от изборите, която заслужава внимание и след 20 септември. Броят на руските граждани извън страната, които реално ще участват във вота, ще може да бъде оценен едва след приключването на гласуването. Към 1 юли в задграничните избирателни списъци са били отчетени над 1,8 милиона души, но този показател не е равнозначен на очаквана активност.

Над 4 милиона заявления за дистанционно гласуване

Паралелно с традиционните секции през тази година значителна част от изборната организация е свързана с дистанционното електронно гласуване.

По данни на ЦИК са подадени над 4 милиона заявления за участие в ДЕГ. Федералната система се използва в 32 региона, а Москва провежда дистанционния вот чрез собствената си платформа.

На 17 септември ЦИК извърши процедурата по разделяне на криптографския ключ за федералната система. Ключът е разделен на седем части, като за неговото възстановяване са необходими пет. Тази процедура е част от техническия механизъм, чрез който резултатите от дистанционното гласуване остават криптирани до приключването на вота.

ДЕГ и традиционното гласуване в секциите протичат паралелно. Затова окончателната картина на участието ще включва няколко различни канала – присъствено гласуване, дистанционен вот и предсрочно подадени бюлетини.

Самото число от над 4 милиона заявления не трябва да се представя като 4 милиона подадени електронни гласа. Реалният брой участвали чрез ДЕГ ще стане известен в хода и след приключването на изборите.

България ще гласува на 20 септември

За руските граждани в България началото на тридневния вот в Русия не означава, че секцията в София отваря на 18 септември.

Гласуването тук е насрочено за неделя, 20 септември, от 8:00 до 20:00 часа. Образувана е една секция – в Клуба на Посолството на Руската федерация на бул. „Драган Цанков“ №28 в София.

Към 18 септември няма официално обявени допълнителни секции в други български градове.

Дистанционното електронно гласуване също не е организирано като отделна форма на задграничния вот за руските граждани в България. Официално обявената възможност за участие у нас остава присъственото гласуване в София.