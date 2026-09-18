/Поглед.инфо/ Настъплението на руската армия в Запорожка област надхвърли мащаба на локална тактическа операция и се превръща в системен натиск върху целия южен фронт. Превземането на ключови опорни пунктове като Новоандриевка, Новопавловка и Червона Криница прекъсва основните артерии за снабдяване на украинската групировка около Орехов. Изтласкването на украинските части от височините край Мала Токмачка и навлизането в предградието Преображенка показва, че отбранителният периметър, изграждан с години, губи своята устойчивост и отваря оперативен простор към долината на река Конка и бреговете на Днепър.

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По публикация на Евгений Крутиков (РИА Новости). Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Разпадането на южния отбранителен вал: Геометрия на пробива край Орехов

Фронтът в Запорожка област, който в продължение на близо две години запазваше относителна статичност след лятното украинско контранастъпление през 2023 г., навлезе в фаза на динамична развръзка. В центъра на това прегрупиране на силите се оказа град Орехов – ключов логистичен и укрепен възел, чието удържане гарантираше целостта на украинската отбрана южно от град Запорожие.

Според официални изявления на руското Министерство на отбраната, части от групировката „Днепър“ са установили пълен контрол върху населеното място Новоандриевка. В същия оперативен район се съобщава за превземането на Новопавловка, разположена непосредствено на север, с което се затваря клещата около северните изходи на Орехов.

Пробиването на тази линия не е просто превземане на географски точки на картата. Магистрала N-08 (Бориспол – Кременчуг – Днепър – Запорожие – Мариупол) представлява гръбнака на военната логистика в този сектор. Поетият контрол върху Новопавловка и затварянето на движенията по паралелните черни пътища западно от железопътната линия (включително т. нар. улица „Волшебная“) лишават блокирания гарнизон от възможност за организирано снабдяване с боеприпаси и ротация на личния състав.

[ Запорожие / Север ] │ │ (Магистрала N-08) ▼ [ Таврическое ] │ [ Новопавловка ] (Прекъсната логистика) │ [ Новоандриевка ] ───► [ ОРЕХОВ ] ◄─── [ Преображенка ] ▲ │ ▲ │ ▼ │ [ Степногорск ] (р. Конка) [ Мала Токмачка ] ▲ │ [ Червона Криница ] (Загубени РЕБ / Дронове)

Логиката на тази операция показва класическо обкръжаване чрез флангови удари, вместо директен челен щурм срещу силно укрепените градски зони.

Загубата на външния периметър и сривът на радиоелектронната поддръжка

Отбранителната концепция на Украйна в този регион разчиташе на сложна мрежа от предни бази, разположени в по-малките населени места и доминиращите височини. Източно от Орехов ключова роля играеше село Червона Криница. Според военни наблюдатели и оперативни доклади, позициите около това село са използвани за разполагане на пунктове за управление на безпилотни летателни апарати (БПЛА) и коригиране на артилерийския огън, покриващ отсечката Орехов – Мала Токмачка.

Превземането на Червона Криница от руските щурмови групи на практика слепотата закри отбраната на противника в целия периметър. Без координация от въздуха и възможност за масиран артилерийски контрабатареен огън, удържането на съседните позиции стана изключително изнервящо за украинските части.

Новоандриевка: Прочистена с използване на гранати, мини и високоточни FPV дронове от руски щурмови групи.

Прочистена с използване на гранати, мини и високоточни FPV дронове от руски щурмови групи. Мала Токмачка: Пресечна точка, където предните руски части са извършили флангова маневра, създавайки два изолирани отбранителни „джоба“.

Пресечна точка, където предните руски части са извършили флангова маневра, създавайки два изолирани отбранителни „джоба“. Червона Криница: Неутрализирана, с което е прекъснато управлението на противниковите дронове в сектора.

Неутрализирана, с което е прекъснато управлението на противниковите дронове в сектора. Преображенка: Източно предградие на Орехов на отсрещния бряг на река Конка, в което вече се водят градски боеве.

Тази последователност от локални удари разпадна координацията между отделните батальони на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ).