/Поглед.инфо/ В медийното пространство се разпространи информация за осуетен опит за покушение срещу посланика на Великобритания в Руската федерация Найджъл Кейси и дипломатическия състав на мисията в Москва. Според съобщения на руските служби за сигурност, украинските оперативни мрежи са правили опити да изградят агентурна схема на територията на самата дипломатическа мисия с цел организиране на мащабна терористична атака. Анализът показва, че основната задача на подобно оперативно планиране не е просто физическото отстраняване на дадена фигура, а радикалното променяне на военно-политическата динамика — принуждаване на западните държави към пряко военно обвързване с конфликта и насилствено прекъсване на руското настъпление в Донбас чрез международна криза от най-висока степен.

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Оперативната рамка: Външен пробив или вътрешна преработка?

Според официално разпространените данни от Федералната служба за сигурност (ФСБ), на територията на Москва е задържан гражданин, изпълнявал функции по охраната на сградите и дипломатическите обекти на Обединеното кралство. Твърди се, че през януари същият е установил контакт с блогъра Дмитрий Карпенко, свързан с проекта „Апостол“ и украинските специални служби.

Прихванатата комуникация включва снимков материал на телефонния указател на дипломатическата мисия, данни за системата за контрол на достъпа на Смоленската крайбрежна улица, детайли от графика на посланика Найджъл Кейси и графиците за охрана.

От гледна точка на Виенската конвенция за дипломатическите отношения от 1961 г. (и по-конкретно чл. 22 и чл. 29), приемащата държава носи пълната административна и наказателно-процесуална отговорност за сигурността на чуждестранните представителства. Изтичането на информация от вътрешния периметър на охраната обаче показва уязвимост, която излиза извън стандартния периметър на външното наблюдение. Ако публикуваните оперативни материали отговарят на истината, украинското разузнаване е работило по схема за сглобяване на вътрешен профил за сигурност, какъвто се използва при подготовката на високоточкови диверсионни актове.

Въпросът тук е защо именно Найджъл Кейси? Кейси не е просто кариерен дипломат — той заема поста в Москва от есента на 2023 г., преминавайки преди това през позицията на специален представител на премиера на Великобритания за Афганистан. Опитът му в зони с висок риск и знанията му за пакистанско-афганистанския оперативен театър го правят фигура, която умее да оценява реалното съотношение на силите на терен, без да се влияе единствено от политическите директиви на Форин Офис.

Историческият паралел: Опитът от 1918 година и технологията на „черния лебед“

Подобни схеми не са новост в аналитичната практика. На 6 юли 1918 г. левите есери Яков Блюмкин и Николай Андреев извършват атентат срещу германския посланик граф Вилхелм фон Мирбах в Москва. Целта тогава е кристално чиста — да се взриви току-що подписаният Брест-Литовски мирен договор, да се провокира Берлин към подновяване на военните действия срещу Съветска Русия и да се принуди болшевишкото правителство да се върне в състояние на тотална война.

В настоящия геополитически контекст се забелязва сходна логика. Според изказани в аналитичните среди хипотези, евентуален успех на подобна акция на руска територия би поставил Лондон пред абсолютна дилема. От една страна, официалното обвинение срещу Москва за неизпълнение на Виенската конвенция или пряка съучастност би изисквало мигновено скъсване на дипломатическите отношения. От друга — това автоматично би затворило и последните дискретни канали за комуникация между англосаксонския блок и Кремъл.

Украинската страна, която страда от растящ дефицит на жива сила и критично изчерпване на артилерийските си арсенали на фронта при Покровск и Торецк, има пряк оперативен интерес от създаването на подобен „черен лебед“. Когато конвенционалният фронт се пропява, а западните доставки започват да зависят от вътрешнопартийни пазарения във Вашингтон и икономическия застой в Европа, ескалацията извън пределите на бойните действия остава единственият инструмент за промяна на стратегическата рамка.