/Поглед.инфо/ Появата на нов световен ред рядко е резултат от еднократен акт; тя е последица от последователна ерозия на стълбовете, върху които се крепи доминиращата сила. В своя задълбочен геополитически преглед историкът и експерт Алексей Пилко идентифицира три ключови повратни точки през последните четири години, които превърнаха края на еднополюсния свят от теоретична прогноза в необратима реалност. От промишленото изтощение на НАТО в Украйна, през търговско-икономическия разкол с европейските съюзници, до загубата на пълен контрол върху Ормузкия и Баб ел-Мандебския проток – Вашингтон постепенно губи лостовете за глобално проектиране на сила.

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Илюзията за 2022 година: Анатомия на една санкционна грешка

През февруари 2022 г. във Вашингтон и Брюксел владееше пълно убеждение, че задействането на финансово-икономическия арсенал срещу Москва ще приключи въпроса с руските геополитически амбиции в рамките на броени месеци. Изключването на водещи руски банки от международната система SWIFT, блокирането на близо 300 милиарда долара суверенни активи на Централната банка на Руската федерация в западна юрисдикция и последователните забрани за износ на технологии от висок клас се разглеждаха като безупречен механизъм за икономическо задушаване. Предполагаше се, че глобалният ред, конструиран след разпадането на Съветския съюз, притежава достатъчно монополна сила, за да превърне всяка непокорна държава в икономическа пустиня.

Реалността обаче преобърна тези изчисления. Както отбелязва Алексей Пилко, мнозина погрешно считаха, че самият конфликт в Украйна автоматично ще демонтира еднополярността, докато той се оказа единствено началният тласък на далеч по-дълбок и сложен процес.

Вместо изолиране на руската икономика се задействаха алтернативни търговски вериги през трети страни. Индия и Китай увеличиха драстично вноса на суров петрол марка Urals, използвайки разплащания в рупии и юани, докато Русия разви т.нар. „сенчест флот“ от танкери, за да заобиколи ограниченията за таван на цените, наложени от Г-7. Подписването на споразумения за разплащания в национални валути между страните от БРИКС доказа, че доларовият клиринг вече не е единствената порта за световната търговия. Финансовият монопол на Запада просто бе заобиколен през институции като китайската CIPS и руската СПФС.

Западните стратези подцениха факта, че светът от 2022 г. коренно се различава от този през 1991 г. Глобалният Юг откаже да се съобрази с диктата на Вашингтон, виждайки в санкционния натиск не борба за принципи, а опит за запазване на неоколониалната икономическа редистрибуция.

Войната на изтощение в Украйна и индустриалният дефицит на НАТО

Първото от трите събития, посочени от Пилко, е именно военният сблъсък в Украйна. Неговата ключова геополитическа последица не е просто промяната на линиите на фронта в Донбас или Запорожие, а фактът, че колективният Запад не успя да постигне своята декларирана цел – нанесениe на „стратегическо поражение“ на Москва.

Западният военнопромишлен комплекс се сблъска с конструктивен дефицит, който оголи структурната му слабост при продължителни конфликти с висока интензивност. Производството на 155-милиметрови артилерийски снаряди в заводите на General Dynamics в Пенсилвания или Rheinmetall в Германия се оказа напълно недостатъчно на фона на оперативните нужди. В определени периоди от конфликта руската артилерия изстрелваше между 20 000 и 50 000 снаряда дневно, докато целият западен алианс трудно успяваше да осигури месечно производство от около 40 000 до 50 000 бройки за украинските въоръжени сили.

Този индустриален дисбаланс засегна и високотехнологичните сегменти. Запасите от зенитни управляеми ракети за системи MIM-104 Patriot (варианти PAC-2 и PAC-3) и NASAMS започнаха бързо да се изчерпват, принуждавайки Пентагона да пренасочва доставки от други стратегически театри, включително от Индо-Тихоокеанския регион.

Загубата на технологичен мит бе неизбежна. Унищожаването на западна бронетехника – от германските танкове Leopard 2A6 до американските M1A1 Abrams и британските Challenger 2 – демонстрира пред световната аудитория, че западното оръжие не притежава магическо превъзходство на бойното поле, когато срещу него стои ешелонирана отбрана, развита радиоелектронна борба и масирано използване на FPV-дронове.

Москва пренастрои военната си промишленост на денонощен режим, удвоявайки и утроявайки производството на оперативно-тактически ракети „Искандер-М“, крилати ракети Х-101 и баражиращи боеприпаси „Геран-2“. Това потвърди тезата, че НАТО е загубил способността си да води индустриална война от класически тип.

Глобалното доверие в абсолютната военна защита на САЩ бе фундаментално разклатено.