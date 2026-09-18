Пратеникът на Тръмп в Минск: Бизнес сделки, блокирани милиони и нови канали към Москва

/Поглед.инфо/ Посещението на специалния пратеник на Доналд Тръмп, Джон Коул, в Минск на 15-16 септември 2026 г. маркира нов етап в отношенията между САЩ и Беларус. Вместо досегашната политика на изолиране и изострени санкции от ерата на Джо Байдън, Белият дом преминава към прагматичен транзакционен модел. В центъра на тричасовите преговори с Александър Лукашенко стояха блокираните 44 милиона долара в Citibank, връщането на беларуския калий на световните пазари и отмяната на ограниченията за ключови предприятия срещу освобождаване на лица, осъдени за антидържавна дейност. Минск се превръща в ценен оперативен канал за комуникация между Вашингтон и Москва.

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Смяна на парадигмата: Прагматичните сделки заменят ценностната реторика

Посещението на специалния пратеник на Доналд Тръмп — Джон Коул — в беларуската столица на 15 и 16 септември 2026 година не е единичен дипломатически епизод, а поредна брънка от систематична промяна в курса на Белия дом спрямо Източна Европа. Докато администрацията на Джо Байдън изграждаше външнополитическата си линия върху тотална изолация, санкционен натиск и финансиране на опозиционните структури във Вилнюс и Варшава, новият екип във Вашингтон действа през обектива на сурия търговски прагматизъм.

Според наличната информация, администрацията на Тръмп запазва формално валидни редица ограничителни мерки срещу Минск, но ги третира не като морална присъда, а като разменна монета за преговори. Идеологическият дебат е избутан в периферията. На негово място се намества формулата: поетапно снемане на икономически бариери срещу конкретни отстъпки от страна на беларуската държава.

За Минск този ход е логичен. От началото на 2025 година беларуската дипломация последователно показва, че няма намерение да води разговори за вътрешното си устройство с чужди представители, но е напълно готова за бизнес с онези във Вашингтон, които държат ключа от финансовите канали.

Сметката в Citibank и превключването на дневния ред

Преди да кацне в Минск, Джон Коул беше индикирал, че основната му цел остава разширяването на хуманитарния обмен — процес, започнал още през декември 2025 г. с освобождаването на 123 лица, последван от друг пакет от 250 души през март 2026 г. Очакванията на американската страна бяха бройката да достигне близо хиляда души. В Минск обаче дневният ред претърпя корекция.

На 11 септември Александър Лукашенко публично постави въпроса за финансовите средства на беларуски субекти, замразени в американската Citibank. Става дума за сума от порядъка на 43–44 милиона долара. Твърди се, че на преговорите беларуската страна е заявила директно: продължаването на каквито и да било „хуманитарни жестове“ е пряко обвързано с деблокирането на тези авоари и възстановяването на нормалните разплащания.

Реакцията на Коул бе показателна. На последвалата пресконференция той потвърди, че американската страна е чула искането за сметките в Citibank и вече е осъществила контакт с банковата институция за решаване на казуса. Това е първият случай, в който представител на Белия дом публично поема ангажимент за съдействие по конкретен финансов претенциален казус на Минск.