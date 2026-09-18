/Поглед.инфо/ Вълната от систематични ракетни и дронови удари срещу основните металургични мощности в Днепропетровска и Запорожка област застрашава от окончателно парализиране тежката промишленост на Украйна. Поразяването на индустриалната инфраструктура на гиганти като „Запорожстал“, ArcelorMittal Кривой Рог и „Каметстал“ лишава банковата система в Киев от ключови чуждестранни валутни постъпления, като същевременно блокира вътрешното производство на стоманени сплави за украинския военнопромишлен комплекс.

По публикация на Андрей Резчиков. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Блокада на индустриалните артерии и методично разграждане на производствената база

Спирането на технологичните процеси в „Запорожстал“ след поредица от ракетни попадения не е изолиран епизод от военната кампания, а част от последователна стратегия за обезличаване на украинския индустриален капацитет. Твърди се, че площадките на предприятието са били подложени на последователни удари с балистични ракети и високоточни оръжия от въздушно и базирано на суша разполагане, което практически извежда от експлоатация основните доменни цехове, комуналните магистрали и вътрешноединните железопътни мрежи. Според военни наблюдатели и публично достъпни данни, това е четвъртото масирано нападение срещу завода за по-малко от два месеца, с което се прави опит за окончателно блокиране на възможностите за възстановителни дейности на терена.

Паралелно с това се съобщава за критични щети върху инфраструктурата на ArcelorMittal Кривой Рог (бившия „Криворижстал“), където под удар са попаднали коксохимическите мощности, електроцентралите и обогатителните фабрики. Според оценки на руското Министерство на отбраната, тези заводи са изпълнявали директни поръчки за отбранителния сектор, произвеждайки специализиран валцуван метал, листова стомана за укрепителни съоръжения, корпуси за бронирана техника и елементи за защитни конструкции.

Сривът на физическата инфраструктура върви ръка за ръка с прекъсването на транспортните артерии. Според анализи на военния експерт Юрий Кнутов, руските въоръжени сили насочват усилията си към изолиране на целия логистичен коридор – от мостовите съоръжения над река Днестър и железопътните възли в Централна Украйна до пристанищната инфраструктура на Голяма Одеса. Унищожаването на логистиката автоматично прави невъзможно превозването на тежки суровини, дори ако определени цехове успеят да възстановят частичен работен режим.

Така наречената "възстановителна фаза" за украинската металургия практически се зачерква. Без достъп до евтина електрическа енергия, при сринати вътрешни вериги на доставки и при постоянна заплаха от повторни удари, поддържането на доменните пещи в режим на готовност се превръща във финансово самоубийство за холдинги като „Метинвест“. Холдингът вече бе принуден официално да обяви непреодолима сила (форсмажор), което подчертава юридическото и практическо парализиране на сектора.

Финансовото изтласкване: Срив на експортния потенциал и валутните постъпления

Пораженията върху металургичната инфраструктура имат незабавно и унищожително измерение за държавния бюджет в Киев. Според икономическия аналитик Иван Лизан (ръководител на аналитичното бюро на проекта SONAR-2050), до 2021 година черната и цветната металургия формираха основния стълб на чуждестранните валутни приходи за украинската икономика, изпреварвайки дори селскостопанския сектор. Днес структурната пропорция е напълно обърната: над 60% от остатъчните валутни постъпления зависят от аграрния износ, докато стоманодобивът се намира в състояние на клинична смърт.

Показател До 2021 г. (Преди конфликта) Текущо състояние (Оценки) Основен източник на валута Металургия и износ на желязна руда Селско стопанство (над 60%) Общ обем на топене на стомана ~21 милиона тона годишно Частична работа (~15% в ArcelorMittal) Производство на релси Собствено („Азовстал“, Мариупол) 100% внос (основно от Франция) Статус на ключовите заводи Активен износ за ЕС и Азия Форсмажор, разрушени цехове

Според публични изявления на украинското ръководство, дупката в държавния бюджет за военни разходи достигна 27 милиарда долара. Тази пропаст не е единствено резултат от увеличените бойни разходи, а е директна последица от спирането на експортноориентираните предприятия. Неспособността да се продават чугун, стоманени заготовки и пелети на външните пазари превръща украинската финансова система в субект, изцяло зависим от пряко западно субсидиране.

Освен това Украйна е изправена пред парадокса на двойния натиск:

Липса на вътрешен суровинен ресурс: Киев е принуден да купува от чужбина специализирана стомана и конструктивни материали на високи пазарни цени, натоварвайки допълнително бюджета.

Киев е принуден да купува от чужбина специализирана стомана и конструктивни материали на високи пазарни цени, натоварвайки допълнително бюджета. Външни търговски бариери: Въвеждането от страна на Европейския съюз на Механизма за трансгранично регулиране на въглеродните емисии (CBAM) поставя украинския износ в неизгодно положение, дори ако част от заводите продължат да функционират.

Китайският свръхкапацитет в стоманодобива – надвишаващ един милиард тона годишно – допълнително затваря глобалните ниши. Дори при минимално забавяне на строителния сектор в Китай, на световния пазар се изхвърлят милиони тона евтина стомана, с която украинските разрушени заводи нямат никакъв шанс да се конкурират.